Thiago Motta lascerà l’Italia: tutto fatto per una big europea

La stagione in corso verosimilmente sarà l’ultima di Thiago Motta alla guida del Bologna ma più in generale in Serie A: la prossima destinazione potrebbe essere già stata definita.

In occasione della conferenza stampa fiume di inizio febbraio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dedicato abbondante spazio ai discorsi relativi alla scelta dell’allenatore, dopo la decisione di Luciano Spalletti di concludere la sua avventura partenopea. Il patron ha confermato di aver dialogato con l’entourage di Thiago Motta, fra i vari sondaggi.

Tuttavia non si è andati oltre uno scambio di considerazioni sulle ambizioni future, perché quelle dell’italo-brasiliano sono lontane dal campionato italiano. Thiago Motta ha preferito non raccogliere la pesante eredità di Spalletti al Napoli bensì ha voluto proseguire ancora il progetto con il club rossoblu per poi abbracciare nuovi orizzonti.

Secondo le dichiarazioni (anche) del presidente del Napoli, l’ex calciatore ambisce a squadre blasonate con le quali ha anche un legame già consolidato dall’esperienza da giocatore, come ad esempio il PSG.

L’attuale tecnico del Bologna ha indossato la maglia del club francese dal 2012 al 2018 e proprio al termine dell’esperienza parigina ha annunciato nel maggio dell’ultima stagione la decisione di lasciare il calcio. Le idee le aveva ben chiare: da subito ha voluto intraprendere la carriera da allenatore. Il bilancio in termini di proposte di gioco è già molto positivo, al punto da aver attratto su di sé i grandi club. Non soltanto fa gola al PSG, ma piace anche in Italia, sebbene non pare ci siano chance.

Niente Serie A, dopo il Bologna Thiago Motta lascia l’Italia: il futuro del tecnico

Thiago Motta sembra interessare molto anche alla Lazio, ma difficilmente ci sarà modo di convincerlo a restare in Serie A. Nonostante la vittoria del fine settimana contro il Cagliari, da tempo si alternano gli umori nell’ambiente biancoceleste.

Dopo la sconfitta in trasferta contro l’Atalanta, un match diretto per la zona alta della classifica, si è ritornato a parlare dei limiti caratteriali e quindi di gioco della formazione guidata da Maurizio Sarri. L’avventura del tecnico toscano potrebbe essere vicina al termine, con un calciomercato invernale che si è concluso senza alcun rinforzo.

In estate saranno fatte la adeguate valutazioni sia rispetto ai giocatori – con Felipe Anderson e Mattia Zaccagni in bilico – sia riguardo la guida tecnica. Se Claudio Lotito decidesse di interrompere, con un anno di anticipo sulla scadenza prevista dal contratto, il rapporto con Maurizio Sarri, ci sarebbero dei costi ingenti da pagare. Piuttosto ci si potrebbe accordare rispetto allo svincolo, qualora l’allenatore avesse già pronta un’altra avventura.

Ad ogni modo la dirigenza della Lazio ha cominciato ad appuntare dei nomi sul taccuino per sostituirlo. Vi era anche quello di Thiago Motta, depennato dopo le ultime considerazioni pubbliche anche del suo agente circa il futuro. Bisognerà studiare le alternative e cominciare a far squillare il telefono per non farsi trovare impreparati.