Violano il Fair Play Finanziario: blocco al mercato

Il club non ha rispettato i dettami del Fair Play Finanziario, perciò rischia il blocco del mercato: sarebbe uno smacco soprattutto in vista degli impegni internazionali.

Mantenersi attivi sul fronte del calciomercato non è semplice nemmeno per i club più grandi e imponenti, soprattutto se il confronto è con la ricca ed entusiasmante Premier League oppure con i campionati emergenti come quello dell’Arabia Saudita, che ha già sottratto nomi importanti al calcio internazionale, in particolare del Vecchio Continente.

Stavolta a dover fare i conti con le difficoltà finanziarie è una delle principali società al mondo. Già la situazione generale non è tranquilla a causa della vetta lontana di troppi punti e la sinergia non intoccabile fra giocatori e allenatore, con quest’ultimo che ha anzitempo annunciato che a fine stagione lascerà la panchina. A ciò si sommano le disquisizioni interne dovute alla gestione delle prossime finestre di calciomercato, alla luce del Fair Play Finanziario.

Si tratta del Barcellona, che ha un urgente bisogno di avere al sicuro cento milioni di euro. Sarà necessario muoversi con una serie di cessioni che consentano di intascarli, se non si vuole rischiare il blocco del mercato con una situazione fortemente compromessa a causa dei Barça Studios.

La big d’Europa nei guai: 100 milioni subito o si blocca il mercato

Non è la prima volta, soprattutto nella storia recente, che i blaugrana devono fare i conti con una situazione compromessa a livello finanziario. Il mancato incasso della cessione del 49% dei Barça Studios ha rovinato seriamente i piani di investimento che la società aveva in mente per l’immediato futuro.

Si tratta di 100 milioni di euro che ancora non sono entrati nelle casse del Barcellona e – secondo quanto riferisce ‘MARCA’ – saranno vincolanti affinché il club di Laporta possa operare serenamente in estate sul fronte dei rinforzi necessari.

Altrimenti, il calciomercato prossimo sarà fortemente limitato a causa delle regole del Fair Play Finanziario, le quali sono severamente in vigore in Liga ormai da anni. L’alternativa ad eventuali problemi sarà cedere uno dei giocatori più in vista della rosa a disposizione, di modo tale da poter racimolare un gruzzoletto e operare senza troppi grattacapi.

D’altronde la decisione di Xavi Hernandez di lasciare la panchina blaugrana di per sé avrebbe comunque comportato una serie di novità dal punto di vista tecnico. Le prossime settimane daranno maggiori indicazioni.