Addio Juve e ipotesi clamorosa: Allegri trova una nuova panchina

Allegri al termine della stagione potrebbe lasciare la Juventus: per il tecnico bianconero ci sono due ipotesi per il futuro

Da quando è tornato a Torino le cose non sono andate esattamente secondo le aspettative per Massimiliano Allegri. La sua Juve non ha ancora vinto un trofeo – per ora – complice anche una serie di situazioni extra campo.

Questa stagione i bianconeri sono in lotta su due fronti, campionato e Coppa Italia: lo scudetto è molto difficile visto il rendimento tenuto dall’Inter e, proprio per questo, il vero obiettivo sembra essere quella coppa dove si attende la semifinale contro la Lazio.

Saranno mesi importanti non solo per la Juventus ma anche per Allegri: il tecnico bianconero si gioca molto del suo futuro. L’ingaggio, decisamente molto alto, potrebbe portare l’allenatore alla separazione tra l’allenatore e il club al termine della stagione. Nel suo futuro occhio alla pista estera: si parla di due super big internazionali. Al momento si tratta di semplici indiscrezioni (la stagione è ancora lunga e i risultati possono fare la differenza) ma, in ogni caso, si tratterebbe della prima esperienza fuori dall’Italia per Massimiliano Allegri.

Manchester United e non solo: anche il PSG nel futuro di Allegri

La prima possibilità sembra essere il Manchester United visto che la posizione di ten Hag in forte discussione: i Red Devils non stanno vivendo una stagione indimenticabile tra una Premier League dove l’obiettivo è chiudere quarti e un percorso in Champions decisamente negativo con la squadra eliminata alla fase a gironi.

L’eventuale arrivo di Allegri porterebbe un tecnico capace di tenere ben saldo lo spogliatoio e con una filosofia ben precisa: conta vincere. Il massimo campionato inglese però non è l’unica possibilità per il futuro dell’attuale tecnico bianconero.

L’altra panchina che potrebbe decidere di accogliere Massimiliano Allegri, in caso di addio dalla Juventus, è il PSG anche se la situazione è ben diversa rispetto a quella presenta in casa United. Il contratto di Luis Enrique scade nel 2025 e il tecnico spagnolo sembra attualmente bene al timone della squadra e lanciatissima verso la conquista dell’ennesima Ligue 1.

Molto dipenderà dai risultati specialmente in Champions League, il grande obiettivo (da diversi anni) del PSG. Il doppio confronto con la Real Sociedad è il primo passo verso la conquista di una competizione per nulla semplice. Alla fine della stagione dunque potrebbe esserci un vero e proprio domino di allenatori con Allegri grande protagonista.