Addio Lukaku, la Roma ha scelto il sostituto: affare da 20 milioni

La Roma saluterà di sicuro Romelu Lukaku al termine della stagione in corso: i giallorossi hanno già scelto il sostituto, affare in Serie A.

Non bastano le presentazioni ad effetto all’aeroporto e allo Stadio Olimpico. Il calcio si basa sulla sostanza all’interno del rettangolo verde di gioco e finora Romelu Lukaku ha deluso ampiamente le aspettative. I gol del belga non sono mancati da quando è sbarcato all’ombra del Colosseo, ma da una pedina del genere è sacrosanto pretendere molto di più.

L’azione a tu per tu con Sommer è emblematica. Il Lukaku dominante che vestiva la maglia dell’Inter qualche anno fa non esiste più. Adesso l’ex Manchester United è un centravanti che fatica a spiccare in un campionato di secondo piano come la Serie A, il che è tutto dire. La condizione fisica non è delle migliori e questo inevitabilmente condiziona il suo rendimento sul campo.

I Friedkin speravano di aver ingaggiato un top, ma Big Rom sta dimostrando di non essere più all’altezza di certe ambizioni. Il cambio della guardia Mourinho-De Rossi non ha sortito alcun effetto al momento. Big Rom appare ancora fin troppo compassato, quasi un punto debole per la manovra offensiva della squadra capitolina.

Di conseguenza, è da escludere che i Friedkin possano mettere in atto l’acquisto a titolo definitivo di Lukaku. Il Chelsea, club proprietario del cartellino del belga, non lo cederà per meno di 40 milioni di euro. Le prestazioni di Big Rom non giustificano minimamente un simile investimento, ragion per cui l’ex Inter tornerà a Londra a giugno e dovrà cercarsi una nuova sistemazione.

Calciomercato Roma, addio Lukaku a fine stagione: l’ipotesi Kean prende quota

Lukaku prenderà un volo in direzione Arabia Saudita? Probabile, dato che il giocatore stesso è convinto che la Saudi Pro League crescerà in maniera notevole nel prossimo futuro. La Roma, dal canto suo, si guarda già attorno alla ricerca di un valido rimpiazzo.

Ecco che la dirigenza giallorossa potrebbe bussare alla porta della Juventus. Dalle parti di Trigoria, infatti, stuzzica non poco la fantasia il profilo di Moise Kean, attaccante di proprietà della ‘Vecchia Signora’. Il talento azzurro a gennaio è stato molto vicino al trasferimento in prestito all’Atletico Madrid targato Simeone.

L’affare, però, è saltato a causa dell’infortunio alla tibia dell’ex Paris Saint Germain. Le visite mediche svolte in Spagna hanno mosso delle perplessità sugli effettivi tempi di recupero e i ‘Colchoneros’ hanno preferito non rischiare. Ora Kean concentrerà a pieno le sue forze al fine di smaltire il più in fretta possibile il problema fisico in argomento. Più avanti, invece, sarà chiamato a scegliere una nuova tappa per la propria carriera.

La Roma presumibilmente non gli dispiacerebbe come soluzione. La punta 23enne presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e il costo dell’eventuale operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Ricordiamo, inoltre, che la Roma saluterà probabilmente anche Andrea Belotti, ora in prestito alla Fiorentina. Kean potrebbe rappresentare l’opzione ideale.