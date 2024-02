Calciomercato, Hojlund ha convinto tutti: lo prendono subito

Rasmus Hojlund è pronto a dire addio al Manchester United per una nuova avventura da sogno. La prossima squadra del danese, il retroscena

Il calciomercato non dorme mai in vista della prossima sessione estiva. Già le big d’Europa sono alla ricerca di nuovi attaccanti da urlo: ecco il retroscena sul futuro di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese sta ritrovando una continuità di rendimento anche in Premier League, ma ora tutto può cambiare sul suo futuro con la prossima destinazione da urlo.

Hojlund continua il suo percorso di crescita con la maglia del Manchester United. Dopo l’exploit con l’Atalanta, il club bergamasco l’ha venduto ai Red Devils: dopo un avvio non troppo esaltante, ora l’attaccante danese è tornato a segnare gol decisivi. Una voglia incredibile di consacrarsi nel calcio che conta a suon di gol: il suo futuro è sempre più roseo per sognare in grande. Ecco la sua prossima squadra davvero a sorpresa.

Calciomercato, colpo Hojlund: chiusura totale

Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione per il suo futuro davvero a sorpresa: ecco dove giocherà Hojlund in vista della prossima stagione. Una destinazione tutta da scoprire in ottica futura: la verità a galla.

Come svelato dal portale spagnolo Defensa Centrale, il Real Madrid ha chiesto al suo capo scout, Juni Calafat, di monitorare Rasmus Hojlund come opzione, nel caso in cui non riuscissero a ingaggiare Kylian Mbappé o Erling Haaland quest’estate. L’attaccante danese vorrebbe continuare a segnare gol importanti per riportare in alto i Red Devils dopo un avvio non troppo convincente. Il passaggio dall’Atalanta al Manchester United si è fatto sentire eccome, ma ora ci sarebbe anche il forte interessamento del Real Madrid.