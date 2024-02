Comprano Gudmundsson: il Genoa accetta 35MLN

In Serie A è esplosa una stella quest’anno ed è Albert Gudmundsson che con la maglia del Genoa si sta mettendo in mostra con grandi prestazioni che attirano i grandi club.

Ci sono aggiornamenti importantissimi che riguardano il futuro dell’attaccante islandese pronto ad una nuova avventura. Perché il giocatore potrebbe presto approdare in una squadra di grande livello per poter dimostrare il suo valore. Ora è pronto al salto di qualità definitivo dopo che si sta mettendo in mostra con il Genoa con grandi prestazioni, gol e giocate decisive. Ora ci sono degli interessamenti davvero palesi nei suoi confronti, perché già nel mercato di gennaio si sono fatte avanti squadre nei suoi confronti e adesso potrebbe arrivare l’occasione giusta per il trasferimento di Gudmundsson.

La svolta può arrivare in vista di questi mesi, che possono essere decisivi per permettere al giocatore di andare poi a giocare con una nuova squadra. Perché ormai ha raggiunto la maturità giusta per poter giocare con una delle migliori squadre in Italia. Ha mercato in tutta Europa ma la scelta di Gudmundsson potrebbe essere ancora in Serie A con un altro club dopo aver lasciato il Genoa.

Calciomercato: Gudmundsson pronto a cambiare squadra

La squadra che in maniera concreta si è fatta avanti nel mercato di gennaio è stata la Fiorentina per Gudmundsson che ora inizia a riflettere su dove potrebbe andare a giocare in vista della prossima stagione. Il calciatore in queste ultime settimane sembra aver calato un po’ il suo rendimento a causa del mercato di gennaio che l’avrebbe un po’ disorientato mentalmente con le tante offerte. Ora dovrà riprendere da dove aveva iniziato.

Albert Gudmundsson lascerà il Genoa nel calciomercato estivo e cambierà squadra. Sull’attaccante islandese si sono fatti vivi i grandi club in Italia e all’estero e presto potrebbero arrivare delle novità importanti al riguardo. Perché il giocatore è finito nel mirino di alcune squadre pronte ad investire anche grosse cifre per lui.

Gudmundsson piace e lo vogliono Juventus, Napoli, Milan e Fiorentina in Serie A mentre Tottenham e Newcastle in Premier League. Da capire che tipo di scelta farà il giocatore. Intanto, tra le squadre che punteranno su di lui però dovrà esserci una che investirà 35 milioni di euro, è questo il prezzo che il Genoa accetterà per venderlo in vista di quella che sarà la prossima estate di mercato.