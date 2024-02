Conte ha detto sì: torna subito in Serie A e anticipa i tempi

Si sblocca Antonio Conte, è arrivato l’annuncio sull’arrivo in Serie A per il ritorno del tecnico salentino nel campionato nostrano.

Dopo l’aver ribadito in più occasioni il volersi prendere tempo per maturare la decisione, non avanzando neanche colloqui per il ritorno in panchina e per godersi appunto ancora alcuni momenti con la sua famiglia, le cose sembrano invece ora cambiate per l’allenatore.

Perché, a riportare le notizie sul suo futuro, è oggi uno dei principali quotidiani in Italia che ha annunciato l’apertura da parte di Antonio Conte, per il ritorno in panchina in un club di Serie A. Dopo i vari rumors che sono circolati sul suo conto, alla fine, avrebbe aperto le possibilità ad un club in particolare in quella che è una sfida che lui considererebbe di altissimo livello e fascino, per tornare in Italia da assoluto protagonista.

Conte ha aperto al ritorno: cambia tutto sul suo futuro in Serie A

Antonio Conte ha aperto dunque al ritorno in Serie A, lasciandosi andare a quella che è una vera e propria riapertura sull’affare che lo continua a vedere protagonista, per il ritorno in panchina nel 2024/2025.

Perché, come annunciato da Tuttosport ci sarebbe stato un controsorpasso adesso, dopo le voci che avevano accostato Antonio Conte a Juventus e Milan, da parte di un altro club in Serie A che era stato in forte contatto con Conte, fino a fargli poi pubblicare un messaggio molto chiaro per ribadire la propria posizione sul non voler scegliere ancora una meta.

Una meta che però oggi, a metà febbraio, ha voglia di scegliere a quanto pare lo stesso tecnico. Antonio Conte avrebbe detto sì al Napoli sull’apertura per la panchina dei partenopei. L’ex Inter accetterebbe dunque la panchina azzurra, per diventare il nuovo allenatore del Napoli nel 2024/2025.

Conte al Napoli: De Laurentiis spinge per averlo subito in panchina

Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, avrebbe aperto ai dialoghi di nuovo Antonio Conte, che sta decidendo se firmare o meno per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il Napoli se la sta passando malissimo con Walter Mazzarri in panchina e, il tecnico toscano, potrebbe salutare ancor prima della fine della stagione. Nelle intenzioni di De Laurentiis ci sarebbe quella di convincere Conte, ma magari per averlo al Napoli già nell’immediato con un contratto già pronto pure per il futuro, in un triennale da 7-8 milioni di euro a stagione.

Ultime su Conte: già in panchina col Barcellona? È il sogno di ADL

Avrebbe voluto prenderlo già quando ha esonerato Rudi Garcia, ma Conte si prese tempo col Napoli. Ci avrebbe riprovato Aurelio De Laurentiis, non con scarsi risultati questa volta, perché Conte avrebbe aperto ai dialoghi. Difficile, se non impossibile, ipotizzare l’idea di Antonio Conte sulla panchina del Napoli già per Barcellona-Napoli. Ma per la prossima stagione, le cose, sembrano essere ora cambiate. Conte vuole il Napoli e godersi una nuova esperienza in panchina.