Era già successo: ecco adesso cosa rischia il giocatore di Inzaghi

Guai in vista per Simone Inzaghi? Il suo giocatore rischia una squalifica. Quello che ha fatto non è una prima volta

La sfida dell’Olimpico fra Roma e Inter ha regalato molti spunti di riflessione. Se da una parte c’è una squadra che si conferma una schiacciasassi, capace di determinare i tempi e i momenti delle partite, dall’altra una che in pochissimo tempo è riuscita a cambiare marcia e a proporre un calcio completamente diverso e più efficace.

Daniele De Rossi sembra aver toccato le corde giuste, anche se giustamente non si accontenta solo delle buone prestazioni ma punta alla vittoria. Quello che chiede ai suoi giocatori è maggior attenzione per evitare di subire reti come quella di Francesco Acerbi, valida per l’1-0 momentaneo dei nerazzurri.

Per il difensore è stata una partita particolare: di grande gioia per il gol e per la vittoria, ma anche di grande tensione con i tifosi della Roma per il suo passato biancoceleste. Tensione che ha portato il calciatore a fare un brutto gesto verso la Curva Sud. Le immagini hanno fatto velocemente il giro del web e adesso è sotto indagine. Ma non è la prima volta che Acerbi si lascia andare a situazioni del genere.

Gestaccio Acerbi: cosa rischia e il precedente

Il gestaccio di Acerbi verso i tifosi della Roma era sfuggito all’arbitro e anche al VAR, ma non ovviamente alle telecamere delle TV e a quelle dei tifosi. Le immagini adesso sono nelle mani della Procura FIGC che ha deciso di aprire un fascicolo per la violazione dell’art. 4 del codice della giustizia sportiva (violazione del principio di realtà e correttezza).

Ma cosa rischia Acerbi? Dall’una alle due giornate di squalifica, ma con un patteggiamento potrebbe anche cavarsela con una sola sanzione pecuniaria. Potrebbe però influire sulla decisione del Giudice Sportivo il fatto che il difensore è recidivo: l’ex della Lazio, in occasione di una partita contro il Bologna quando ancora vestiva la maglia biancoceleste, fece il dito medio all’arbitro per un’espulsione.

Insomma, non è la prima volta che Acerbi si lascia andare a uscite del genere. Difficile sostenere il peso delle provocazioni dei tifosi, soprattutto se volgari e pesanti come quelle ricevute sabato, ma un professionista dovrebbe sempre provare, per quanto possibile, ad essere lucido.

L’interista, tra l’altro, deve fare i conti anche con l’infortunio che lo ha costretto ad uscire intorno all’ora di gioco: si tratta di un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Da stabilire i tempi di recupero ma è probabile che salterà la Salernitana in campionato e probabilmente anche l’Atletico Madrid in Champions.