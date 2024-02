L’ex Serie A nei guai: arriva la maxi squalifica

L’ex stella della Serie A è finita nei guai ed al centro di un enorme polverone mediatico. Tutto ciò adesso può concretamente portare al rischio di una maxi squalifica e si attende, in tal senso, l’intervento da parte della Federcalcio. E l’entità dello stop, vista la gravità della situazione, può essere davvero molto grande.

Nonostante si ripeta in continuazione che i calciatori siano dei punti di riferimento, anche e soprattutto per i bambini, non sempre riescono loro a comportarsi in maniera impeccabile. Ed ineccepibile. In tal senso, l’ex stella della Serie A e del nostro calcio in senso generico, finisce stavolta al centro di una bufera di portata enorme. Alcune sue parole hanno aperto un autentico caso ed ora si aspetta l’intervento da parte della Federcalcio. E per lui è in arrivo una maxi squalifica che rappresenta davvero una brutta tegola. Per lui ma anche per il tecnico e per la squadra, dal momento che è una colonna portante di questo club.

L’ex Serie A finisce nei guai ora

Quando dei campioni passano per il grande calcio nostrano, spesso lasciano il segno. Soprattutto nella memoria degli appassionati di questo sport in senso generico. Oltre che, ovviamente, in quella dei tifosi più propriamente detta.

Stando a quanto raccontato dal giornale “Record“, Angel Di Maria finisce al centro di un enorme polverone. Nel mirino della critica (e non solo) alcune sue dichiarazioni al veleno. Ha alluso, infatti, a torto arbitrali con parole che lasciano poco spazio ad interpretazioni. Ha infatti affermato che il Benfica “sta giocando contro tutti”. Ed ora arriva la maxi squalifica per lui.

Benfica: maxi squalifica per Di Maria

Classe 1988, nonostante la sua età e l’esperienza alla Juventus che aveva fatto pensare a tutti ad un calciatore in declino, al Benfica si è ritrovato. Ha riscoperto la sua passione per questo sport ed i 7 gol messi a segno in 17 partite giocate fin qui sono lì a dimostrarlo. Adesso, le sue parole però lo mettono fortemente nei guai. Come raccontato dal quotidiano portoghese “Record”, l’ex Juve Angel Di Maria rischia adesso una lunga squalifica. Potrebbe, infatti, avere una sospensione di 4 giornate. Una dura tegola per il Benfica, in lotta con lo Sporting Lisbona per il titolo.