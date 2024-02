Infortunio Vlahovic: quando torna con la Juve, c’è l’annuncio

Arrivano delle importanti novità riguardo il rientro dell’attaccante della Juventus Vlahovic, ecco le ultime novità relative all’infortunio del serbo.

Riflessioni in corso a Torino riguardo le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic. Dalla Continassa arrivano degli aggiornamenti ce riguardano il calciatore serbo, che ieri ha saltato la sfida di campionato contro l’Udinese.

La delusione per la sconfitta casalinga, contro l’Udinese, non è ancora passata per la Juventus che in classifica si è allontanata sempre di più dall’Inter, che resta in vetta alla Serie A. Intanto, c’è un aggiornamenti che riguarda l’infortunio di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, che ha saltato la gara contro i friulani a causa di un sovraccarico muscolare alla coscia destra, quest’oggi ha iniziato a lavorare con il gruppo. C’è, dunque, una notizia positiva per Max Allegri che potrà fare affidamento sul calciatore in vista del prossimo turno di campionato contro il Verona, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Bentegodi. Una sfida, a questo punto della stagione, davvero importante considerando il rendimento dei bianconeri che nelle ultime tre gare di Serie A hanno ottenuto solo un punto.

La squadra, dopo il ko di ieri, si è ritrovata in mattinata per l’allenamento di scarico per chi è sceso in campo contro l’Udinese. Un gruppo, invece, si è allenato sul campo. Per la trasferta di Verona è previsto il recupero e il rientro tra i convocati di Dusan Vlahovic che già da domani tornerà a pieno regime in gruppo, per allenarsi con il resto della squadra.

Svolta ufficiale riguardo Dusan Vlahovic che è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime notizie, riportate da Sport Mediaset, l’attaccante serbo quest’oggi si è allenato con la squadra ed ha svolto una parte della seduta con i suoi compagni. Domani dovrebbe rientrare a pieno regime in gruppo. Una notizia positiva che arriva il giorno dopo il ko interno contro l’Udinese che ha allontanato, sempre di più, la Juventus dal primo posto e avvicinato il Milan ai bianconeri. Ecco perché la partita contro l’Hellas diventa un crocevia della stagione: un atro passo falso può far scendere i bianconeri al terzo posto in classifica.