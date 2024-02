Liverpool, UFFICIALE il nuovo allenatore: è il sostituto di Klopp

Completamente a sorpresa il Liverpool ha annunciato il suo nuovo allenatore tramite un comunicato sui propri canali ufficiali.

Si tratta di una vera e propria leggenda del calcio europeo che andrà a sostituire Klopp sulla panchina dei Reds con una formula un po’ particolare. Resta il fatto che comunque il Liverpool ha trovato prima del previsto con chi andare a sostituire il tedesco, giunto alla fine di un ciclo incredibile in quel di Anfiled.

A fronte di questo i tifosi non vedono l’ora di assistere all’esordio del loro “nuovo” allenatore, in programma nei prossimi mesi.

Liverpool, UFFICIALE il nuovo allenatore: nome a sorpresa

Giusto qualche settimana fa Jurgen Klopp ha annunciato il suo addio al Liverpool a fine stagione, prendendo alla sprovvista i tifosi ma soprattutto il club, che non ha perso tempo mettendosi immediatamente alla ricerca di un nuovo allenatore.

A fronte di questo nel corso degli ultimi giorni tanti nomi sarebbero stati accostati alla panchina dei Reds, ma prima di quanto ci si potesse effettivamente immaginare la storica compagine inglese ha già trovato l’allenatore col quale andare a sostituire Jurgen Klopp. A confermarlo il club stesso sui propri canali ufficiali tramite il comunicato pubblicato nelle scorse ore.

Stando dunque a quanto si può apprendere, il “nuovo” allenatore del Liverpool sarà Sven Goran Eriksson. L’ex Lazio esaudirà così il sogno di sedersi sulla gloriosa panchina di Anfield almeno per un giorno al posto di Jurgen Klopp, che nel corso di una recente conferenza stampa aveva approvato alla possibilità di essere sostituto dal collega svedese.

Eriksson al Liverpool: esaudita la richiesta dello svedese

Considerata la complicata situazione nella quale riversa il suo quadro clinico, in una recente uscita pubblica Sven Goran Eriksson si è lasciato andare in merito a quali siano stati i suoi più grandi rimpianti della sua carriera, fra i quali quello di non aver mai allenato il Liverpool, club per il quale l’allenatore svedese ha sempre tifato.

Visto che non gli restano ancora molti mesi da vivere, l’ex Lazio ha lanciato questo appello nella speranza che venisse accontentato, e contro ogni pronostico così sarà. Sven Goran Eriksson siederà infatti sulla panchina del Liverpool per un giorno, sogno che si è potuto realizzare grazie all’apporto dei tifosi Reds ma anche dello stesso Jurgen Klopp, che anzi in una recente conferenza stampa aveva aperto alla possibilità dicendo: “E’ il benvenuto, può venire quando vuole e sedersi nel mio ufficio facendo il mio lavoro per un giorno. Non c’ problema per quanto mi riguarda“.

Eriksson nuovo allenatore del Liverpool

Sven Goran Eriksson sarà il nuovo allenatore del Liverpool. Ovviamente non si tratta della prima squadra, visto che Salah e compagni si stanno giocando il titolo, ma sarà comunque il club di Anfield. Stando infatti a quanto riportato dai Reds, lo svedese rientrerà nello staff tecnico della squadra delle leggende per il match di beneficenza in programma con quelle dell’Ajax.