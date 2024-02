Novità Thiago Motta: ecco per chi firma

Si parla tantissimo di Thiago Motta e di chi può ingaggiarlo come nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Perché ora ci sono novità che riguardano il futuro dell’allenatore.

Ci sono diverse squadre intenzionate ad ottenere la firma del giovane tecnico pronto ad una nuova avventura. Perché c’è la concreta possibilità che l’allenatore possa restare ancora in Italia, ma per firmare con un’altra società. Ora ci sono delle voci continue su quella che può essere la sua scelta in vista per la prossima stagione, perché il contratto di Thiago Motta col Bologna è in scadenza in questo finale di stagione, poi dall’estate sarà libero di firmare con una nuova squadra. Ecco che allora si accende anche il mercato degli allenatori, perché ora c’è il tecnico pronto ad essere convinto da una nuova società importante per permettergli di fare il salto di qualità definitivo.

La svolta può arrivare già nelle prossime settimane, quando si avvicinerà il finale di stagione e a quel punto Thiago Motta lascerà il Bologna per firmare con una nuova squadra. Al momento però l’allenatore sta mostrando grande professionalità e attaccamento alla società e la pizza di Bologna, perché anche se in scadenza sta dando il massimo per poter ottenere un risultato molto importante in vista della classifica finale.

Calciomercato: Thiago Motta lascia il Bologna

L’obiettivo del Bologna è quello di raggiungere l’Europa e Thiago Motta vuole conquistarla per poi andare via. Perché è con un grande traguardo che l’allenatore vuole salutare la società. Intanto, nonostante le tante voci di mercato lui continua a non sbilanciarsi.

Proprio nelle ultime ore Thiago Motta ha parlato del futuro e del contratto nuovo col Bologna. Al momento però non sembrano esserci passi in avanti, perché l’allenatore ha confermato il grande rispetto e la stima che c’è reciproca tra lui e il presidente Saputo, ma che allo stesso tempo non sembra esserci la possibilità di continuare insieme in futuro. Perché sulle domande del rinnovo Thiago non si sbilancia e continua a dire che non ci sono novità in merito.

Ci sono ora delle novità molto importanti che riguardano l’allenatore perché Thiago Motta può firmare con un club di Serie A tra Juve, Milan, Roma, ma occhio anche a quello che può accadere nel resto d’Europa. Piace tanto anche al PSG.