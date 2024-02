Post Pioli al Milan, uno straniero mai stato in Serie A. E si porta il bomber

Come successore di Pioli il Milan sta pensando a un tecnico straniero che non ha mai allenato in Italia: può arrivare anche il bomber.

Il successo ottenuto a San Siro contro il Napoli, arrivato grazie alla rete decisiva di Theo Hernandez, ha permesso al Milan di blindare ulteriormente il terzo posto e continuare a lottare con la Juventus per il secondo posto. L’Inter sembra ormai davvero troppo lontana, ma il cammino dei rossoneri è comunque positivo.

La qualificazione alla prossima Champions non pare in discussione, senza dimenticare che il Diavolo vuole essere protagonista anche in Europa League (se la vedrà con i francesi del Rennes, ndr).

Eppure, nonostante una squadra che appare in ottima salute (sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare di campionato), quasi sicuramente questi mesi saranno gli ultimi per Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il ciclo dell’allenatore di Parma alla guida dei rossoneri pare ormai giunto al capolinea.

Al termine di questa stagione, salvo clamorosi ripensamenti, Pioli e il Milan si saluteranno dopo cinque stagioni, uno scudetto, una semifinale di Champions e una crescita evidente della squadra, tornata a lottare per gli obiettivi più ambiziosi sia in Italia che in Europa. Ma chi prenderà il posto di Stefano Pioli?

Prima volta in Serie A: colpaccio Milan

Il sogno di Furlani e Cardinale risponde al nome di Antonio Conte, ma negli ultimi giorni sta avanzando sempre più la candidatura di un allenatore straniero che non si è mai seduto su nessuna panchina di Serie A. Si tratta di Graham Potter, l’ex allenatore di Chelsea e Brighton, senza squadra da quasi un anno dopo essere stato esonerato dai Blues nell’aprile 2023.

Potter aveva fatto benissimo al Brighton e per questo si era guadagnato la chiamata del Chelsea: tuttavia l’esperienza londinese, durata all’incirca sette mesi, non è andata affatto bene. Per questo il tecnico inglese è in cerca di un progetto che gli consenta di rilanciarsi: la proposta del Milan lo stuzzica moltissimo, anche perché in rossonero ritroverebbe due suoi pupilli.

Come rivelato da alcune fonti sarebbero proprio Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek a spingere per questa soluzione. Potter potrebbe portarsi dietro anche Raheem Sterling: l’attaccante sta facendo fatica in quest’ultimo periodo e gradirebbe molto lasciare il Chelsea per tentare una nuova avventura altrove, magari proprio con Potter come allenatore.

L’ex Brighton potrebbe utilizzarlo come falso nove nel suo modulo: una soluzione che convince il Milan, che ha però bisogno di denaro fresco per arrivare all’attaccante 29enne. Soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di Leao, richiestissimo dal PSG.