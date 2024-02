Roma, che affare: lo riscatta e lo rivende al doppio

Pronto un super affare di mercato per la Roma: la società giallorossa si prepara a riscattare il giocatore per poi rivenderlo al doppio

Una sconfitta pesante quella subita dalla Roma nell’ultima giornata di campionato. i giallorossi hanno perso 4-2 contro l’Inter nonostante un primo tempo dove erano riusciti a mettere in grande difficoltà gli avversari.

Uno dei protagonisti attesi del match era Llorente che si pensava potesse giocare al fianco di Mancini al centro della difesa: De Rossi invece ha scelto Huijsen con lo spagnolo rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Llorente è, in ogni caso, un giocatore fondamentale per la Roma: difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con la capacità di far partire l’azione nel migliore dei modi senza dover ricorrere al lancio lungo.

I giallorossi vogliono regalarsi soddisfazioni importanti sia in campionato (la squadra vuole lottare per il quarto posto) si in Europa League: per raggiungere questi traguardi sarà determinante il contributo del difensore iberico. Il futuro di Llorente però rischia di essere lontano dalla Capitale. Il giocatore è in prestito dal Leeds con la Roma che può riscattarlo per cinque milioni.

Llorente, la Roma ha deciso: lo riscatta per rivenderlo al doppio

Cifra decisamente alla portata della società giallorossa che, come riportato dal portale Fichajes, eserciterà a fine stagione. L’operazione però non assicura, al giocatore, una permanenza a Roma. Se da una parte l’importanza di Llorente per la Roma è sotto gli occhi di tutti, dall’altra è innegabile come la società giallorossa debba incassare una cifra molto importante (si parla di cinquanta milioni di euro) nel corso della prossima sessione estiva di mercato per il discorso relativo al fair play finanziario.

L’aiuto potrebbe arrivare dalla qualificazione alla Champions con Lukaku e compagni che hanno due chance per raggiungere l’obiettivo, il quarto posto in campionato e la vittoria dell’Europa League. Obiettivi non semplici da raggiungere e, proprio per questo, la Roma deve farsi trovare pronta anche con qualche cessione eccellente.

Tra i calciatori che possono essere sacrificati troviamo, dunque, proprio Llorente. L’idea della società giallorossa è piuttosto semplice: riscattare il difensore a cinque milioni per rivenderlo al doppio o anche di puù. Una cifra alla portata di diversi club europei.

Nel corso dell’ultima sessione invernale, il PSG sembrava aver messo gli occhi sul difensore della Roma ma alla fine il giocatore è rimasto nella Capitale. Le cose potrebbero cambiare la prossima estate.