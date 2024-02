Scelta presa in panchina: ritorno a sorpresa in Serie A

Ritorno a sorpresa in Serie A, c’è l’annuncio di uno dei principali quotidiani sportivi in Italia.

Non è l’unico nome quello legato a Gennaro Gattuso, ex Napoli che ha cercato fortuna all’estero dopo l’esperienza in azzurro, prima al Valencia e ora al Marsiglia, dove sta ben figurando con l’OM.

Gennaro Gattuso è un nome che continua a piacere ad una delle squadre di Serie A che ha alte le sue ambizioni, tanto da volere non solo il piazzamento importante in Europa, ma anche affermarsi tra le squadre di alta classifica. Il tecnico italiano potrebbe far ritorno in Serie A dopo l’esperienza in Francia, dove potrebbe salutare dunque a fine stagione.

Serie A: ritorno di Gattuso, la destinazione

Sulla prima pagina dei quotidiani italiani, le foto di Gennaro Gattuso e il titolo legato al suo ritorno in Serie A. Ma non è il solo, tra i candidati, per l’importante panchina in Italia.

C’è un club che, volendo tenere alte le proprie posizioni in classifica, punterebbe su un allenatore che riuscì a rivitalizzare il Napoli dopo un periodo molto simile a quello che sta vivendo ora nel post-Spalletti, riuscendo pure a vincere una Coppa Italia da assoluto protagonista. Protagonista, appunto, che potrebbe tornare ad essere in Italia, su un’altra panchina di Serie A.

La scelta in panchina, da parte del Torino, potrebbe infatti cadere su Gennaro Gattuso. Con l’addio di Ivan Juric e in particolar modo con un piazzamento in Europa, potrebbe puntare tutto sull’ex leggenda del Milan ed ex tecnico del Napoli, che già stuzzicava l’idea di Urbano Cairo in passato.

Gattuso al Torino: la scelta per il post-Juric

Secondo quanto riferito da Tuttosport, per il futuro senza Juric, il Torino starebbe pensando a Gennaro Gattuso. È il primo nome per la panchina del club granata, ma è chiaro che dovrà liberarsi dagli accordi attuali con il Marsiglia, scegliendo la destinazione con ritorno in Serie A. Il tecnico calabrese ha voglia di completare la sua “missione” in Ligue 1, per poi scegliere cosa farne del suo futuro. La voglia è sicuramente quella di riavvicinarsi alla sua Italia e, dopo le esperienze ad alti livelli con Milan da allenatore giovanissimo e poi il Napoli, nel periodo pandemico, sarebbe pronto alla scelta legata al Torino.

Gattuso è il primo nome per il Torino: ma c’è anche un’alternativa

C’è anche un’altra alternativa, oltre al primo nome che è quello di Gennaro Gattuso, per il Torino. Perché senza Juric, i granata dovranno tenere alto il livello e proveranno a prendere Igor Tudor, altro indiziato per la panchina in Serie A legata ai granata.