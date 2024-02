Accordo con Leao: clamoroso retroscena

Ci sono delle notizie di calciomercato che spuntano fuori e che riguardano Rafa Leao del Milan che è pronto a cambiare squadra e ora spunta il retroscena sull’Inter.

Possibile svolta di calciomercato che riguarda la scelta che farà il Milan con Leao pronto a dire addio dopo diverse stagioni in rossonero. L’attaccante portoghese è approdato in Italia nel 2019 per circa 50 milioni di euro con il Lille che ha lasciato andare il giocatore che ha firmato con i rossoneri. Perché adesso potrebbe arrivare la svolta definitiva per il giocatore pronto a fare il salto di qualità e andare a giocare per una squadra che ha altre ambizioni ancora maggiori rispetto quelle che può avere ad oggi la società rossonera.

L’attaccante, potrebbe presto lasciare la Serie A e andare a giocare in un altro campionato anche. Perché ci sono delle voci che vanno avanti da diversi mesi che riguardano il futuro di Leao che nonostante un contratto fino al 2028 col Milan può essere ceduto. Il giocatore portoghese si potrebbe iniziare a guardare intorno perché si sono fatti avanti diversi club importanti di livello internazionale e dopo diversi anni può dire addio al club rossonero.

Calciomercato: retroscena Leao-Inter

Ci sono delle novità che riguardano il futuro di Leao pronto a lasciare il Milan e ora spunta anche qualcosa sull’Inter. La svolta può arrivare in estate, con una reazione a catena che può esserci in base a quello che accadrà anche ad altri giocatori.

E’ il noto giornalista Fabrizio Biasin che svela il clamoroso retroscena con l’Inter che aveva preso Leao per pochi milioni, ma l’allenatore dell’epoca (che era Antonio Conte) voleva un giocatore più pronto e non uno giovane su cui dover lavorare. Ora Rafa è uno dei punti di riferimento del club rossonero, ma lui avrebbe potuto giocare

Il Milan ha fissato una clausola da 175 milioni di euro per lasciar partire Leao che è pronto a dire addio in base a quelle che saranno le offerte che arriveranno. Perché il calciatore piace a su tutti al PSG che è pronto a chiudere il trasferimento il prima possibile se dovesse andar via Mbappe. Molto dipenderà anche da chi sarà poi il tecnico del club parigini il prossimo anno, con Luis Enrique ad oggi che va verso la conferma salvo risultati negativi nei prossimi mesi.