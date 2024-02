Allegri-Juve c’è la svolta: annuncio sul futuro

C’è la svolta sul futuro di Max Allegri alla Juventus: arriva un annuncio importante sull’allenatore bianconero

Arrivano importanti novità sul futuro di Max Allegri alla Juventus. Il tecnico bianconero è ancora in bilico, nonostante la buona stagione disputata al di là della frenata recente con un punto in tre gare. Lo stesso allenatore nella conferenza di presentazione dell’ultima sfida (quella poi persa contro l’Udinese) aveva annunciato di non conoscere cosa accadrà a fine stagione, mettendo in dubbio una sua permanenza.

Allegri ha ancora un anno di contratto, in caso di addio la dirigenza bianconera dovrebbe convincerlo a rescindere oppure esonerarlo e continuare ad averlo a libro paga. Ecco perché, considerando la situazione difficile di bilancio del club, viene più facile pensare ad una permanenza.

Tra Allegri e la dirigenza juventina non ci sono problemi, per sua stessa ammissione. Non ha mai fatto una polemica o rilasciato qualche parola fuori posto verso la società. I risultati in campo, poi, parlano per lui avendo a lungo sopperito alle tante defezioni della rosa con le idee e il lancio di tanti giovani.

Allegri-Juve, c’è l’annuncio sul futuro: la svolta sul tecnico

Negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo e sono arrivati vari annunci sul futuro dell’allenatore. Ne ha parlato il giornalista Guido Vaciago e non solo. Secondo il direttore di Tuttosport, è stata presa una decisione importante sull’allenatore della Juve della stagione 2024/25.

Stando a Vaciago, sarà Allegri stesso a decidere il proprio destino. La Juve gli ha dato carta bianca: loro l’hanno confermato. Ha ancora un anno di contratto e di sicuro la dirigenza non ha nessuna intenzione di mandarlo via. Tutto dunque passa nelle mani dell’allenatore decidere se andare avanti o se lasciare, rinunciando così al contratto. Anche in caso di permanenza, comunque, è altamente probabile che non ci sarà un nuovo rinnovo. Il contratto valido resterà questo fino al 2025, poi l’anno prossimo saranno prese altre decisioni.

Non solo Vaciago, anche Cristiano Giuntoli in persona si è espresso sul futuro di Allegri nel pre-partita della gara con l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Allegri resta alla Juve, non ci sono dubbi. Ha un contratto fino al 2025 e lo rispetterà, parliamo di un grandissimo allenatore di cui siamo molto contenti e orgogliosi”. Nessun dubbio dunque? Allegri resta? Le dichiarazioni di Giuntoli sembrano togliere tutti i dubbi, anche se mai dire mai nel mondo del calcio. Soprattutto se dovessero esserci nuovi crolli.