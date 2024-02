Dal Milan al Bologna: colpo rossoblu, è il regalo per l’Europa

Una stagione strepitosa per il Bologna di Thiago Motta: clamoroso regalo per l’Europa, arriva dal Milan il grande colpo

Se non è la stagione dei miracoli, poco ci manca. Perché quello che sta facendo il Bologna di Thiago Motta è davvero encomiabile: un rendimento in campionato da grande squadra che, a fine stagione, potrebbe portare soddisfazioni sia in campo che in sede di calciomercato.

Ed in tal senso le strade dei felsinei potrebbero finire per incrociarsi con quelle del Milan che, già da diversi mesi, ha messo più di una pedina del Bologna nel mirino per la prossima stagione. Dal suo allenatore, quel Thiago Motta che ha messo in mostra un calcio meraviglioso, alla stella della squadra emiliana, quel Joshua Zirkzee per il quale c’è la fila, in Italia come all’estero.

E se il Bayern Monaco ha la possibilità di riacquistare l’olandese per 40 milioni, per Milan ed altre grandi società europee la cifra rischia di essere assai più elevata. Un asse destinato, dunque, a scaldarsi tanto in entrata quanto in uscita. Perché la dirigenza del club di Saputo sta seriamente pensando ad un nuovo colpo direttamente da Milanello.

Il Bologna la scorsa estate ha accolto proprio dai rossoneri Alexis Saelemaekers, esterno belga che si sta ben comportando in rossoblu. A questo punto, ad una condizione, la storia rischia di ripetersi: colpaccio a parametro zero dietro l’angolo.

Rinforzo da urlo dal Milan: al Bologna a zero

La dirigenza rossoblù è già pronta ad un’eventualità che ad inizio stagione era assolutamente imprevedibile: se il Bologna dovesse arrivare a conquistare la qualificazione in Europa, allora il mercato dei felsinei sarà decisamente di un’altra caratura.

E tra i primissimi nomi che il Bologna sta valutando di accogliere in estate c’è quello di Simon Kjaer, difensore rossonero tornato titolare dopo gli infortuni di Thiaw, Kalulu e Tomoro. Il danese, il cui contratto con la società di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2024, difficilmente rinnoverà. Il Milan ha bisogno di rinforzare e svecchiare il reparto e Kjaer potrebbe chiudere la carriera altrove.

Ad accoglierlo, se dovesse ottenere la qualificazione ad una competizione europea, potrebbe essere proprio il Bologna. Un acquisto di grandissimo carisma ed esperienza che farebbe assai comodo alla squadra di Thiago Motta, indipendentemente dal futuro dell’allenatore italo brasiliano.

Kjaer che a fine marzo compirà 35 anni, ha finora collezionato 17 presenze con la maglia del Milan, con 1 assist tra campionato e coppe.