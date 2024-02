Dimissioni annunciate: l’allenatore si fa da parte

Momento delicato per la squadra e il principale colpevole sembra essere l’allenatore, con le dimissioni che sono state annunciate proprio dal tecnico.

La squadra continua a non ottenere risultati e ci sono delle notizie che riguardano proprio questa scelta che sarebbe stata presa da società e allenatore dopo quello che è accaduto. Un momento difficile affrontato in questo ultimo periodo che ha allontanato sempre di più la squadra dagli obiettivi che si era fissata. Ecco che allora c’è un motivo chiaro per poter arrivare a questa decisione difficile e anche tragica sportivamente parlando. Perché la società è rimasta veramente delusa dai risultati che sono arrivati soprattutto in queste settimane. Ecco che allora si andrà verso un cambiamento definitivo.

Davvero una situazione difficile quella che sta vivendo il club italiano che ora è pronto a cambiare o aspettare la decisione che verrà presa direttamente dall’allenatore, perché c’è la seria e concreta possibilità che l’allenatore possa annunciare le dimissioni visto quello che è accaduto in questi ultimi mesi. Il momento è difficile e non c’è più possibilità di dare ulteriore tempo per cambiare le cose.

Dimissioni dell’allenatore: altro cambio in Italia

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro dell’allenatore che è pronto a prendere una scelta per il bene del club e anche per la sua stessa carriera. Perché è proprio dal tecnico che potrebbe arrivare la decisione definitiva di andare a cambiare tutto. C’è la volontà di provare a presentare le dimissioni da parte dell’allenatore per aiutare a modo suo la squadra.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano il cambio in panchina che potrebbe arrivare in queste ore, perché la decisione può arrivare direttamente dall’allenatore che potrebbe presentare le dimissioni: si tratta di Claudio Ranieri con il Cagliari. In questo momento l’allenatore vive un momento delicatissimo con il suo club sardo. Perché la squadra si ritrova in zona retrocessione e sta provando a lottare per restare ancora in Serie A il prossimo anno. Al momento però le cose si sono complicate visti i tanti risultati di seguito negativi.

Arriva la notizia de La Gazzetta dello Sport che parla della possibilità delle dimissioni di Ranieri che può presentare con il Cagliari. Saranno decisive le prossime partite di campionato, senza altri risultati postivi può arrivare la decisione da parte dell’allenatore di annunciare il suo addio e farsi da parte per il bene anche del club sardo.