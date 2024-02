Dybala biancazzurro: pagano la clausola

Paulo Dybala via dalla Roma al termine della stagione in corso? La carriera dell’attaccante argentino potrebbe tingersi di biancazzurro.

Adesso la Roma esprime finalmente una buona proposta di gioco, anche se ovviamente Daniele De Rossi ha bisogno di tempo per sviluppare al meglio le proprie idee. La netta sconfitta subita per mano dell’Inter non deve assolutamente preoccupare i tifosi della ‘Magica’, poiché in questo momento la truppa guidata da mister Simone Inzaghi è quasi ingiocabile.

I giallorossi si sono fatti valere all’interno del rettangolo verde di gioco, però hanno lasciato a desiderare le prestazioni dei due uomini più attesi. Il riferimento, entrando più nello specifico, è al grande ex Romelu Lukaku e a Paulo Dybala. Quest’ultimo si è reso protagonista di un primo tempo di spessore, ma durante i secondi quarantacinque minuti è quasi sparito dal campo.

Poi, all’87esimo della ripresa, De Rossi lo ha sostituito inserendo al suo posto Sardar Azmoun, rientrato da poco dagli impegni in Coppa d’Asia. Tra infortuni e prestazioni deludenti, non è certamente la prima volta che Dybala fatica parecchio ad incidere in un match di cartello. Dettaglio che spinge a riflettere profondamente. Premessa: il talento immenso della ‘Joya’ non si discute neanche sotto tortura.

Però da qui ad alzare l’asticella e vincere trofei ce ne passa. Il talento, infatti, non è mai stato sufficiente di per sé, serve dell’altro per ambire a traguardi prestigiosi. Ad ogni modo, la Roma targata Friedkin non vorrebbe privarsi del numero 21 giallorosso, la cui scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno del 2025.

Calciomercato Roma, non solo Barcellona e Atletico Madrid: c’è anche il Marsiglia per Dybala

Ma le due clausole potrebbe allontanare l’attaccante argentino da Trigoria, soprattutto quella valida per l’estero che ammonta a 12 milioni di euro. Una cifra più che fattibile per molte compagini straniere, di conseguenza non è affatto da escludere che qualcuno si convinca a tentare l’assalto decisivo.

In tal senso, circolano insistentemente delle voci di mercato sull’interesse concreto da parte di Barcellona e Atletico Madrid. Ma attenzione pure ad un’intrigante pista francese. Stiamo parlando del Marsiglia di Gennaro Gattuso, uno che segue il campionato di Serie A e conosce bene le qualità della ‘Joya’.

Il club transalpino monitora a distanza la situazione e pare sia pronto a pagare la clausola per strappare Dybala alla Roma. Ricordiamo che, per quanto concerne i club esteri, la società giallorossa non potrebbe intervenire aumentando l’ingaggio del calciatore e la decisione finale spetterebbe esclusivamente all’ex Juventus.

C’è comunque una condizione imprescindibile: il Marsiglia deve ottenere la qualificazione in Europa per affrontare una spesa del genere non tanto per i famosi 12 milioni quanto, invece, per lo stipendio di Paulo. Staremo a vedere cosa succederà.