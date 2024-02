Esonero dopo la Champions: l’annuncio sul sostituto

È arrivata in serata la notizia sull’esonero, licenziamento che arriverà dopo la Champions League.

Il club vuole cambiare in corsa e farà di tutto per convincere il tecnico, che avrebbe dato il via libera per arrivare subito in corsa, dopo il periodo di pausa che si era preso dall’attività in panchina.

L’allenatore che lo sostituirebbe è tra i più richiesti in Europa e il club, adesso, può procedere verso l’esonero dopo che il tecnico in panchina pare non aver convinto, per i risultati ottenuti. Prima che la situazione potesse precipitare, con la voglia di cambiare sin da subito dando vita ad un nuovo ciclo, che spera essere vincente per la società in questione, la società potrebbe maturare l’esonero già nel corso di questa serata.

Esonero già in serata: c’è la notizia sul sostituto in panchina

Dall’estero fanno sapere che il tecnico può essere esonerato già nel corso di questa notte, con il licenziamento che potrebbe maturare dopo la sfida di Champions League.

Non riesce a primeggiare in campionato, in Champions League è andata malissimo, secondo quelle che ora sono le notizie che arrivano dalla Germania.

Perché la Bild apre con “profondo rosso” nel titolo che riguarda Thomas Tuchel, tecnico che rischia l’esonero immediato dal Bayern Monaco. Il tecnico, che era subentrato a Nagelsmann per cercare di primeggiare e aprire un ciclo vincente col club bavarese e che ora rischia di essere letteralmente silurato dalla società della Bundesliga.

Esonero Tuchel, il Bayern Monaco può farlo già questa notte

Può esonerarlo già nel corso di questa notte, con la Lazio che troverebbe in panchina per la gara di ritorno, un altro allenatore alla guida del Bayern Monaco. Il tecnico tedesco, Thomas Tuchel, rischia l’esonero immediato. La situazione in campionato, con l’ultima sconfitta per mano del capolista Bayer Leverkusen, obbliga ora la società tedesca ad interrogarsi sul proprio futuro, con il possibile esonero per Tuchel che arriverebbe dopo l’1-0 per mano dei biancocelesti, nell’andata degli ottavi di finale di Lazio-Bayern Monaco.

Tuchel esonerato dal Bayern Monaco: il potenziale sostituto

Il potenziale sostituto di Thomas Tuchel al Bayern Monaco, potrebbe essere una vecchia conoscenza del nostro calcio. Da una parte Antonio Conte, tecnico italiano che si è definito pronto ad una nuova esperienza, dall’altra la posizione di Zidane, altro allenatore pronto ad una nuova esperienza in panchina. Per entrambi, sarebbe una primissima volta in Germania e sarebbe quello loro il profilo adatto per la candidatura come nuovo allenatore del Bayern Monaco. La società tedesca, probabilmente prima ancora del prossimo week-end di campionato, potrebbe puntare su uno dei due tecnici, con la firma imminente per il ruolo in panchina.