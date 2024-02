Esonero in Italia, un big sta tornando: ecco l’annuncio del ds

Valutazioni in corso da parte del club che è pronto per questo ribaltone in panchina, può tornare ad allenare un big della categoria

Molto dipenderà dalle prossime sfide di campionato, che decreteranno il destino dell’allenatore che è a rischio esonero. Intanto, un top è già stato contattato per tornare subito in Italia e guidare la squadra. A fare il punto della situazione è il direttore che, nel corso dell’intervista, ha chiarito questo voci che sono circolate in città nell’ultimo periodo relative all’imminente cambio in panchina e al ritorno in Italia dell’allenatore.

Torna subito in Italia? Ecco le ultimissime notizie che riguardano il futuro dell’allenatore che è reduce da un’esperienza all’estero. Ha la possibilità di tornare ad allenare in un campionato italiano, ecco tutti i dettagli.

Esonero in Italia, sta tornando subito in panchina

Allenatore giovane ma di grande esperienza, ha tutte le carte in regola per guidare la squadra in questa stagione.

Nonostante l’età, 46 anni, è uno dei profili migliori per la categoria che il dirigente può scegliere in caso di esonero dell’attuale mister. Reduce da un periodo negativo, con la squadra che in casa non vince da novembre, si alimentano le voci sul destino dell’allenatore che può essere mandato via nelle prossime giornate. Ecco perché, per la sostituzione, è uscito fuori il nome del tecnico spagnolo che ha un brillante rapporto con il direttore dell’area tecnica del club.

In caso di separazione, il direttore Giorgio Perinetti è pronto a nominare come nuovo allenatore dell’Avellino Pep Clotet che è un vero lusso per la categoria. Le voci sono uscite fuori nelle ultime ore, ecco il chiarimento da parte del dirigente che ha fatto il punto riguardo il futuro in panchina di Michele Pazienza.

Esonero Pazienza Avellino: l’annuncio di Perinetti su Clotet

Il direttore dell’area tecnica dell’Avellino Perinetti, nel corso di un’intervista a Prima Tivvù, ha fatto il punto della situazione riguardo l’esonero di Pazienza e il possibile arrivo di Pep Clotet.

“Con Pep Clotet ho un gran bel rapporto. E’ venuto ad Avellino per il mio compleanno, voglio chiarire che non accetterebbe mai la Serie C. Lo dico perché sono già uscite delle indiscrezioni relative al possibile ingaggio di Pep. Con questo Avellino non c’entra nulla”:

“Divergenze con Pazienza sul mercato? E’ tutto falso, non sono vere. Il mercato di gennaio è stato improntato sulle scelte del nostro mister”.