Inter, tegola Lautaro: tifosi nerazzurri in ansia

La situazione che riguarda Lautaro Martinez sta facendo preoccupare sempre di più i tifosi nerazzurri: ora l’Inter trema davvero.

Lautaro Martinez è una delle colonne dell’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante argentino non è andato a segno negli ultimi due big match contro Juventus e Roma ma il suo score dice che in questa stagione è già a 22 reti in 30 presenze in tutte le competizioni. Con 19 gol il ‘Toro’ è largamente in testa alla classifica cannonieri di Serie A e questo la dice lunga sulla sua importanza per i nerazzurri.

Non a caso da tempo Marotta e Ausilio sono in contatto con il suo staff per discutere del rinnovo di contratto. Da parte interista c’è volontà di proseguire almeno fino al 2028, ma stando agli ultimi rumors pare che le richieste economiche del giocatore siano un po’ salite: la richiesta, infatti, è di 10 milioni di euro a stagione, mentre la Beneamata vorrebbe offrirne non più di 8 (che sarebbe comunque un cospicuo aumento rispetto agli attuali 6 milioni).

Proprio questa fase di stallo sta un po’ preoccupando i tifosi interisti, anche perché nelle scorse settimane l’agente del giocatore ha lanciato qualche messaggio sibillino (“Se arriva il rinnovo bene, altrimenti tutti professionisti”, ndr). Più di qualcuno comincia a sospettare che dietro questo tentennamento ci sia un corteggiamento da parte di qualche altro club.

Allarme Lautaro, il rinnovo non arriva: un club ci prova

Non è un segreto che per la stampa britannica Lautaro Martinez è uno dei grandi obiettivi del Manchester United per la prossima stagione. Il tecnico olandese Erik Ten Hag ha fatto chiaramente il nome del 26enne di Bahia Blanca alla dirigenza dei Red Devils: per lui è Lautaro il rinforzo ideale per far sì che lo United raggiunga finalmente un livello competitivo.

Il glorioso club inglese potrebbe fare leva sul fatto che l’Inter non naviga in ottime acque sul piano finanziario e ha pertanto bisogno di vendere almeno un pezzo pregiato della sua rosa per rimettere a posto i conti. I Red Devils sono quindi pronti a presentare un’offerta da capogiro ai nerazzurri nei prossimi mesi, così da avere Lautaro a disposizione di Ten Hag già nel ritiro estivo.

Ma quanto dovrà sborsare il Manchester United per convincere Marotta e Ausilio a privarsi di Lautaro Martinez? Molto probabilmente la dirigenza interista non sarà disposta a prendere in considerazione offerte sotto i 100 milioni di euro: una cifra roboante ma giustificata, visto il livello ormai raggiunto dalla stella sudamericana.