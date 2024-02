Intreccio con Tchouameni: Juventus nel triangolo con il Real Madrid

La Juventus potrebbe ritrovarsi nel bel mezzo di un triangolo di mercato che vedrebbe coinvolto anche il Real Madrid di Florentino Perez.

La finestra di mercato di gennaio ha da poco chiuso i battenti ma in realtà le porte sono soltanto socchiuse. Siamo ancora in inverno ma quella che sarà la prossima ‘estate calcistica’, con la sessione estiva di calciomercato, è già arrivata.

Con i campionati che proseguono con il loro fitto calendario e con le coppe europee che tra poco torneranno protagoniste, le trattative per il mercato che verrà proseguono incessanti. A gennaio la Juventus ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. L’acquisto del difensore portoghese Tiago Djalò può essere infatti considerato come un’operazione valida per il presente ma anche, e soprattutto, come un primo tassello per il reparto difensivo in vista della prossima stagione, quando la società bianconera perderà Alex Sandro.

Il mercato della Juventus è, però, soltanto nella sua fase iniziale. La prossima sessione estiva sarà il momento in cui inizierà a prendere forma la prima vera Juve firmata Giuntoli. E sarà una sessione intensa, dove entrate ed uscite si susseguiranno repentinamente.

La Juventus e l’intreccio di mercato con Rabiot

Il mercato della Juventus potrebbe anche ritrovarsi direttamente nel mezzo in operazioni di mercato più ampie, che vedano coinvolte anche altre grandi società europee. La soffiata di mercato ci viene offerta da elnacional.cat che parla di un triangolo di mercato che potrebbe coinvolgere anche la Juventus.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti non è soddisfatto del rendimento di Aurelién Tchouaméni, centrocampista classe 2000 della nazionale francese, costato ai Bianchi di Spagna 80 milioni di euro. Il club di Florentino Perez vuole cedere il centrocampista sperando di recuperare parte del grande investimento sostenuto. Al nazionale francese sembrerebbe fortemente interessato il Bayern Monaco che, a sua volta, cederà a giugno Joshua Kimmich.

Il tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel ha infatti messo il nome di Tchouaméni al primo posto per il ruolo di mediano nel centrocampo bavarese. In caso di cessione al Bayern Monaco di Tchouaméni il Real Madrid potrebbe orientare il proprio mercato sullo stesso Kimmich oppure, come alternativa, su Adrien Rabiot della Juventus.

Uno scenario inquietante per la squadra bianconera. Il fascino irresistibile per la camiseta blanca potrebbe orientare la scelta del francese verso Madrid. Il Real, potendolo acquisire a parametro zero, potrebbe inoltre offrire un ingaggio a doppia cifra a Rabiot che la Juventus non potrebbe pareggiare. Tanti condizionali. Al mercato il compito di dare risposte certe.