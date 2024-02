Juventus, annunciato l’Allegri out a Times Square: c’è anche il sostituto

Massimiliano Allegri e la Juventus sono in un momento molto complicato: è apparso il messaggio di addio a Times Square, a New York.

Il tecnico dei bianconeri è chiamato a fare una seconda parte di stagione estremamente importante per non vanificare quanto di buono fatto nella prima parte. Lo Scudetto ora è diventato chimera anche per la squadra di Allegri che era in corsa fino a due settimane fa e ora deve gestire la distanza dall’Inter, che è un virtuale -10, ed evitare di farsi scavalcare anche dal Milan di Stefano Pioli che è in grande spolvero.

Il futuro di Allegri alla Juventus è fortemente in bilico e in caso di nuove sconfitte non è da escludere il clamoroso ribaltone a stagione in corso, anche se sembra molto difficile.

Juventus, Allegri via: annuncio da New York

Massimiliano Allegri e la Juventus stanno vivendo un momento molto particolare insieme in questo periodo. I bianconeri erano in scia con l’Inter fino a due settimane fa ma ora si ritrovano a -7 dai nerazzurri – che è un virtuale -10 – e rischiano anche di perdere il secondo posto in classifica. Il Milan ora è vicinissimo al club di Allegri e un altro passo falso rischia di compromettere il futuro.

L’obiettivo dichiarato della Juventus è quello di tornare in Champions League e sarà raggiunto in scioltezza alla fine della stagione, ma ci sono anche altri problemi da gestire: in primis aver mollato la corsa sull’Inter per lo Scudetto.

I tifosi della Juventus non sono affatto contenti di quanto sta facendo Allegri e dopo le ultime tre partite hanno mandato un messaggio chiaro da NewYork: è apparso il video con #AllegriOut.

Spunta l’hashtag #AllegriOut da new York

La passione per la Juventus fa il giro del mondo e ovviamente anche a New York la squadra bianconera è amatissima e seguita da tantissime persone. Nella ‘Grande Mela’ ci sono anche molti italiani e sui social è apparso un video incredibile che serve per mandare un messaggio alla Juventus sul futuro della squadra: “#AllegriOut” è stato trasmesso a Times Square.

L’addio di Allegri dalla Juventus, però, sembra pura utopia in questo momento storico. La società ha ribadito piena fiducia al tecnico e non intende esonerarlo anche se dovesse perdere la prossima partita di campionato.

Solo a fine stagione si parlerà di separazione, come annunciato da Cristiano Giuntoli prima della partita contro l’Udinese.

Sostituto Allegri: il favorito è Thiago Motta

A fine stagione la Juventus e Massimiliano Allegri si incontreranno per decidere il futuro. In base agli obiettivi di questa stagione e alle ambizioni future si deciderà se si andrà avanti anche per la prossima stagione, e quindi fino alla scadenza del contratto, o se si troverà un accordo per l’addio.

In caso di separazione con Allegri, la Juventus potrebbe puntare tutto su Thiago Motta. L’attuale allenatore del Bologna è il preferito di Cristiano Giuntoli.