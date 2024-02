Juventus: svelato il primo colpo per l’estate, arriva dal Chelsea

Ultimissime di calciomercato sulla Juventus: c’è l’annuncio riguardo il primo colpo per la prossima stagione. Arriva dal Chelsea.

Juventus e Chelsea tornano a parlare di calciomercato. E dopo l’affare sfumato in estate, relativo allo scambio Vlahovic Lukaku, adesso i due club sono a lavoro per un altro giocatore che interessa e non poco ai bianconeri. Ecco tutti i dettagli su questa trattativa che è stata svelata dall’allenatore.

Mercato Juve: rinforzo dal Chelsea, ecco chi arriva in estate

Valutazioni in corso da parte di Giuntoli che sta già lavorando per la prossima stagione. Il dirigente attuerà una vera e propria rivoluzione, portando alla Juventus giocatori giovani e di qualità in linea con gli obiettivi societari.

Intanto, emergono già le prime voci che riguardano il prossimo calciomercato della Juventus. La società ha messo nel mirino un calciatore di proprietà del Chelsea.

Il nome nuovo per il mercato della Juventus è Madueke del Chelsea. L’esterno inglese, classe 2002, prelevato dal Psv nel gennaio 2023 per 25 milioni di euro, è uno dei migliori prospetti del calcio londinese. Ecco perché non sarà facile convincere i Blues a cedere il giocatore. Nonostante un rendimento al di sotto delle aspettative, il giocatore è legato da un contratto lunghissimo con il Chelsea.

Calciomercato Juventus: annuncio di Galeone sugli obiettivi di Allegri

Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il mentore di Massimiliano Allegri Giovanni Galeone ha parlato di calciomercato Juventus e del giovane Madueke.

“Allegri necessità di almeno tre rinforzi per arrivare al livello dell’Inter. Serve un difensore di livello, un centrocampista importante e in avanti se dovesse andare via Chiesa, serve un altro giocatore offensivo. Immagino, comunque, che il prossimo anno ci sarà maggiore spazio per Yildiz che è davvero un gran bel talento. Posso dire che la scorsa estate avrei preso Berardi”.

“Adesso, per la Juventus faccio un altro nome. Parlo spesso con Max di Madueke del Chelsea, che è un classe 2002. Non so se sia una trattativa fattibile per i bianconeri, comunque è un giocatore che apprezzo e posso dire che ho fatto il suo nome nelle chiacchierate con Allegri”.

“Samardzic? Molto bravo tecnicamente, ha un bel piede velenoso: ciò è fuori discussione. Non so se sia pronto per giocare nella Juventus anche perché nell’Udinese è discontinuo, alterna buone prestazioni ad altre negative. Deve trovare la giusta continuità”.