“La Ferrari…”: Alonso, frecciata senza precedenti a Hamilton

Fernando Alonso ha lanciato una nuova frecciata a Lewis Hamilton in merito al suo passaggio in Ferrari: il pilota spagnolo ci va pesante.

Il Mondiale 2024 di Formula 1 vedrà ai nastri di partenza gli stessi piloti dello scorso anno, che saranno al volante delle monoposto che hanno guidato anche nell’ultimo campionato. Tra questi ci sono anche tre campioni del mondo: oltre a Max Verstappen, vincitore degli ultimi tre titoli iridati e favoritissimo anche in questo Mondiale 2024, saranno in pista anche il 39enne Lewis Hamilton (alla sua ultima stagione in Mercedes) e Fernando Alonso, che all’età di 42 anni ha ancora voglia di stupire.

La speranza degli appassionati di F1 è che le monoposto di Mercedes e Aston Martin siano davvero competitive, anche perché le sfide tra Alonso e Hamilton sono senza dubbio tra le più elettrizzanti. Non è un segreto che tra i due ci sia una forte rivalità, anche se negli ultimi tempi sembra essersi un po’ affievolita.

Tuttavia, in un’intervista di qualche giorno fa il pilota asturiano ha detto chiaramente che non ci sarà mai un rapporto di amicizia tra lui e Lewis Hamilton. Alonso ha voluto rincarare la dose prendendo ancora una volta di mira il grande rivale: il 42enne ha colto l’occasione della presentazione della nuova monoposto Aston Martin per punzecchiare nuovamente Hamilton.

Clamoroso Alonso: che frecciata a Hamilton, fan spiazzati

Il 7 volte campione del mondo, nel commentare il suo prossimo passaggio in Ferrari, ha detto di essere finalmente riuscito a realizzare quel sogno che aveva fin da bambino. Proprio queste parole hanno scatenato l’ironia di Alonso, che fa presente come fino a due mesi fa Hamilton non avesse affatto questo sogno: “Aveva sogni diversi“, la frecciata del pilota della Aston Martin.

Alonso ha poi riconosciuto che l’arrivo di Hamilton potrebbe consentire alla Ferrari di fare il salto di qualità. Il pilota spagnolo ha sottolineato che già lo scorso anno la Rossa eguagliava il tempo sul giro della Red Bull e le arrivava talvolta davanti in qualifica, pertanto la base su cui lavorare è già ottima. “Ma in Ferrari devi vincere“, ha poi aggiunto Alonso, quasi a voler lanciare un monito a Lewis: con il Cavallino rampante non sono ammessi secondi posti.

L’asturiano lo sa bene, dato che nel 2012 perse il Mondiale per soli 3 punti di ritardo nei confronti di Sebastian Vettel (Red Bull). Infine un accenno al suo futuro: nessun contatto con la Mercedes, se deciderà di continuare a correre la sua priorità “resta la Aston Martin“.