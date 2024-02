“Le scuse sono finite”: Adani asfalta Allegri, tutto in diretta

“Le scuse sono finite”. Dopo la seconda sconfitta consecutiva della Juventus, in casa contro l’Udinese, Adani si scaglia contro Max Allegri.

Le luci degli spogliatoi dell’Allianz Stadium si sono spente. Come le speranze della Juventus di tenere in vita il campionato. Le luci si sono spente in una serata che è stata lo specchio della Juventus di questo ultimo periodo.

Non bella, poco lucida ed anche poco fortunata in alcuni episodi che avrebbero indirizzato la partita diversamente. Rimangono, però, indiscutibili, i numerosi errori che anche la partita di ieri ha mostrato in maniera inequivocabile.

A partire dagli errori tecnici, inammissibili per professionisti milionari. L’errore sotto porta di Arek Milik che tenta di colpire il pallone di sinistro quando con un piatto destro avrebbe depositato il pallone in rete, grida ancora vendetta, così come alcuni cambi definiti ‘cervellotici’ da parte di Massimiliano Allegri, non facilmente comprensibili ai più, quali quelli di Chiesa e Locatelli.

“Le scuse sono finite”: attacco ad Allegri

Ecco quindi che il tecnico bianconero diventa l’obiettivo primo delle critica. Ed in un tale contesto non potevano mancare le critiche di Daniele Adani, da sempre avverso al ‘cortomusismo allegriano’. L’insider Matthijs Pog ha pubblicato sul suo profilo X il post ‘velenoso’ dell’ex calciatore.

Forse non aspettava altro Daniele Adani. Al di là che “Padre Tempo opera, come sempre, in silenzio“, gli ‘osanna’ delle settimane scorse, rivolti a Massimiliano Allegri, elogiato finanche dallo stesso ex calciatore, gli sono sembrati eccessivi ed attendeva che ‘il Tempo’ rendesse giustizia.

Empoli, Inter ed Udinese hanno reso giustizia. Meno di due settimane hanno spazzato via tutto il buono seminato e raccolto in mesi di lavoro. Un solo punto ed il sogno, mai pronunciato, rimesso mestamente nel cassetto in attesa di tempi migliori con inoltre il pericolo che arriva da dietro e che si chiama Milan.

Nel momento dedicato alla riflessione per cercare di comprendere dove si è sbagliato, il tecnico bianconero deve incassare le critiche della stampa e dei tifosi. Sembra di essere ritornati indietro di un anno quando l’#Allegri out campeggiava ovunque.

Per Daniele Adani “le scuse sono finite”. A suo giudizio per Allegri è giunto il momento di fare autocritica cui aggiungere una comunicazione corretta. Soltanto così si esce da un grande equivoco. Si avvicina il momento in cui la Juventus dovrà decidere chi sarà il prossimo allenatore, perché c’è una campagna acquisti-cessioni da pianificare e perché ormai Padre Tempo sta per scadere.