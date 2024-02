Gravi problemi disciplinari, pugno duro: due calciatori sospesi

Gestire un gruppo per un tecnico ed anche per un dirigente non è facile. Stavolta, a causa di gravi problemi disciplinari, si è deciso di usare il pugno di ferro ed una linea fortemente intransigente. Due calciatori, infatti, sono stati sospesi dal momento che sono stati considerati troppo gravi i loro atti.

Gestire un gruppo squadra, forse, è una delle cose più difficili in senso assoluto. Tenere insieme tante persone, ognuno di loro con delle caratteristiche anche caratteriali specifiche, è una sorta di impresa e non sempre si riesce. Quello che è accaduto questa volta ha davvero dell’incredibile e per questo è stato deciso di usare il pugno duro. Al punto che due calciatori sono stati sospesi in maniera istantanea ed ora per loro è iniziata una autentica bufera mediatica. Si tratta di una situazione a dir poco scomoda e, vista la gravità della situazione, questo provvedimento sembra essere davvero inevitabile.

Problemi disciplinari, pugno duro per loro

Davanti a situazioni disciplinari difficili da gestire, non è mai semplice stabilire come sia giusto reagire. Nel momento in cui questi casi diventano reiterati, allora in questo caso si rendono necessari interventi duri. Come nel caso in questione.

Stando a quanto comunicato sul sito ufficiale della Federcalcio della Guinea Equatoriale, due calciatori della Nazionale al termine della Coppa d’Africa 2024 sono stati sospesi a tempo indeterminato. Si è trattato di una sorta di fulmine a ciel sereno, e di un provvedimento molto grave, dal momento che è coinvolto in questo discorso anche il capitano della Nazionale.

Guinea, nel mirino due calciatori: sospesi definitivamente

Emilio Nsue, capitano della selezione, nonostante si sia laureato capocannoniere dell’edizione della Coppa d’Africa 2024 e nonostante il suo ruolo, si è reso protagonista di “diversi episodi di grave indisciplina“. Per quanto concerne, invece, Iban Salvador, per quest’ultimo la sospensione è stata causata da un gravissimo incidente stradale, datato il 29 gennaio del corrente anno, nel bel mezzo della Coppa d’Africa. Incidente che ha richiesto anche l’intervento da parte della Polizia locale. In questo modo, si legge sul comunicato della Guinea Equatoriale, ha leso gravemente l’immagine tanto del suo Paese quanto della Nazionale guineana. Una situazione sicuramente scomoda e difficile da gestire.