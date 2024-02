Richiesta folle e Milan spiazzato: non bastano 40 milioni

Il Milan è fortemente interessato al giocatore ma la richiesta per poterlo avere è decisamente ‘folle’: 40 milioni di euro non bastano.

Il Milan è fortemente interessato al profilo di un giocatore che in questa stagione sta registrando numeri pazzeschi. Per lui il club rossonero sarebbe infatti disposto a mettere sul tavolo delle trattative anche 40 milioni di euro, ma questi non basterebbero comunque.

Il Milan ha infatti messo gli occhi, e non l’unico club ad averlo fatto, sul profilo di Joshua Zirkzee. L’attaccante è arrivato al Bologna per 8,5 milioni di euro e ha una clausola esclusiva per il Bayern Monaco che può riacquistarlo quando vuole a 40 milioni di euro.

L’olandese arriva infatti proprio dal Bayern e, da quando è approdato in Serie A, i suoi numeri sono cresciuti in maniera esponenziale. Tanto che il club bavarese potrebbe anche pensare di esercitare l’opzione per riaverlo indietro. Su di lui si sta infatti facendo sempre più grande l’interesse di diversi top club in giro per l’Europa. Tra questi c’è anche il Milan. Ma la richiesta del Bologna è fuori portata.

Milan su Zirkzee ma la richiesta del Bologna è enorme

Joshua Zirkzee è a quota 9 gol e 6 assist tra campionato e Coppa Italia in 25 match totali giocati. Il suo apporto è fondamentale per il gioco di Thiago Motta e le sue giocate stanno impressionando proprio tutti tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Bayern Monaco sta valutando se esercitare la possibilità di riaverlo con sé attraverso l’opzione presente sul suo contratto di vendita. Ma non è detto che per il suo cartellino non possa partire anche un’asta, e lì la situazione si farebbe complicata per il Milan.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan si spingerebbe fino a 40 milioni di euro da offrire al Bologna. La stessa cifra della clausola per la ricompra che può esercitare il Bayern Monaco. Eppure i rossoblù non si accontenterebbero. La loro richiesta per cedere Zirkzee è vicina al guadagno ottenuto dall’Atalanta quando ha venduto Hojlund al Manchester United.

In quell’occasione la Dea ha visto versare nelle proprie casse ben 70 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Una cifra enorme che nessun club in Italia potrebbe al momento permettersi. Nonostante le qualità indiscusse e indiscutibili del classe 2001 nato a Schiedam, nei Paesi Bassi. Thiago Motta per il momento si gode il suo pupillo, mentre i top club studiano un piano per ‘rubarlo’ alla concorrenza.