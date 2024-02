Roma, rinforzi in difesa: arriva dalla serie A

La Roma ha cambiato marcia dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi e pensa già al futuro. Necessario un rinforzo in difesa

Tre vittorie e una sconfitta dopo una grande prestazione contro l’Inter che sembra ingiocabile per chiunque. Questo il ruolino di marcia di Daniele De Rossi dopo il primo mese alla guida della Roma. L’ex capitano giallorosso è riuscito a riportare entusiasmo nel gruppo e soprattutto a cambiare l’approccio della squadra, decisamente più offensivo rispetto al passato, quando in panchina c’era José Mourinho.

Dopo le vittorie arrivate un po’ a fatica contro Verona e Salernitana, Dybala e compagni hanno demolito il Cagliari di Ranieri per 4-0 e hanno fatto un’ottima figura anche contro l’Inter. Il primo tempo dei giallorossi è stato impeccabile ma poi, nella ripresa, la maggior qualità dei nerazzurri è venuta fuori. Di certo però ora c’è più ottimismo per il futuro della stagione che vedrà la Roma impegnata nella lotta per il quarto posto e in Europa League.

In Europa ci sarà la doppia sfida con il Feyenoord nei sedicesimi di finale, mentre in Serie A l’ultimo posto Champions, occupata ora dall’Atalanta, dista quattro punti. Strappare il pass per la manifestazione europea più ambita garantirebbe non solo prestigio al club, ma anche un importante introito da utilizzare per migliorare l’organico.

Colpo in casa Roma: il difensore arriva dalla Serie A

Già, perché in vista della prossima stagione i giallorossi avranno bisogno di nuovi innesti praticamente in ogni reparto. Il centrocampo è ricco ad oggi, ma molti giocatori sono in prestito e altri non hanno convinto. Così come l’attacco dove Lukaku con ogni probabilità tornerà al Chelsea mentre Dybala ha una clausola rescissoria molto bassa che potrebbe fare gola a diversi club italiani e stranieri.

La dirigenza, che è ancora alla caccia del nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Tiago Pinto, deve anche rinforzare il reparto arretrato. L’assenza praticamente da inizio stagione di Smalling si sta facendo sentire molto e, per questo, il club non sa se può fare affidamento sull’inglese anche in futuro.

Perciò si stanno facendo valutazioni su un nuovo innesto che gioca in Serie A e che nelle ultime due stagioni ha convinto. Si tratta di Federico Baschirotto, la colonna difensiva del Lecce. Per strappare il classe 1996 ai pugliesi servono 10-12 milioni, una cifra non eccessiva che la società potrebbe decidere di investire per puntellare un reparto che è spesso stato in emergenza in questa prima parte di stagione.