Conte al Napoli: arriva l’annuncio in diretta che ribalta tutto

Conte allenerà il Napoli la prossima stagione? Arriva l’annuncio che cambia ancora una volta le carte in tavola. I dettagli

Antonio Conte è pronto per tornare in panchina dopo la negativa parentesi al Tottenham, ma per quale squadra? L’idea è di tornare in Italia per replicare i successi ottenuti con Juventus e Inter ma non è semplice trovare la giusta soluzione. Il suo stipendio è importante e, soprattutto, nessun club della Serie A ad oggi gli dà le possibilità di acquisto sul mercato che lui ha sempre voluto.

Nelle ultime settimane c’è chi ha parlato addirittura di accordo raggiunto con il Milan, scatenando così il dibattito sui social. I tifosi rossoneri, che hanno voglia di cambiamento dopo tanti anni con Stefano Pioli in panchina, lo invocano a tutti i costi perché convinti che sia l’unico in grado di sistemare la situazione sotto tutti i punti di vista: di gioco, di mentalità e di vittorie.

L’indiscrezione però non ha trovato riscontri nei giorni successivi, con invece le voci su Julen Lopetegui o quelle di una clamorosa conferma di Pioli. Ecco quindi che per Conte si è riaperta un’altra pista, vagliata già nel corso di questa stagione: il Napoli. Ma l’annuncio arrivato in merito a questa possibilità lascia di sasso i tifosi azzurri.

Conte-Napoli, tifosi spiazzati: annuncio improvviso

A parlare di accordo raggiunto fra Conte e Milan è stato Luca Momblano, giornalista molto vicino alle vicende della Juventus. Per lui non c’è alcun dubbio: il tecnico pugliese allenerà i rossoneri nella prossima stagione dopo aver trovato un accordo con Zlatan Ibrahimovic.

E in merito alle indiscrezioni sul Napoli Momblano si è espresso in maniera abbastanza diretta: “0%”, ha scritto il giornalista in merito alla possibilità che Conte possa essere sulla panchina del Napoli il prossimo anno.

L’allenatore pugliese è stato contattato da De Laurentiis già ad inizio stagione dopo i primi problemi con Rudi Garcia: le indiscrezioni si erano fatte talmente insistenti che fu l’ex Tottenham stesso ad intervenire con una storia Instagram in cui annunciava che erano “solo voci” e confermando la volontà di continuare il suo periodo di riposo per tornare poi più carico che mai a giugno.

Il numero uno azzurro probabilmente ci sta riprovando in vista della prossima stagione: dopo il fallimento di quest’anno da campione d’Italia in carica vuole un allenatore forte per ripartire. A quanto pare però anche stavolta non ci sono possibilità.

E quindi torniamo al punto di partenza: se anche l’opzione Milan si è raffreddata, quale squadra allenerà Conte? Escludendo la Juventus per motivi economici, a questo punto non è da escludere una nuova esperienza all’estero, magari in Premier League o addirittura in Spagna (a breve si libererà la panchina del Barcellona).