Esonero Pioli: l’annuncio di Scaroni spiazza i tifosi, il sostituto

Spiazzati i tifosi dalle parole del presidente Scaroni per il futuro di Stefano Pioli, a rischio esonero dal Milan.

Nonostante il buon risultato ottenuto contro il Napoli in campionato, nelle ore di vigilia di Milan-Rennes si è vociferato qualcosa in merito al futuro di Stefano Pioli e, sull’esonero, ha preso voce il presidente Scaroni che ha fatto un annuncio vero e proprio sul domani dei rossoneri.

Il Milan ha come obiettivo principale l’Europa League, con un piazzamento in Champions League per il prossimo campionato che sembra ora saldo, considerando i risultati ottenuti in Serie A e con il Napoli, campione d’Italia, lontanissimo dalla competizione, considerando anche i punti che separano i rossoneri dal quinto posto.

Esonero Pioli: l’annuncio di Scaroni sul futuro

Continuano i rumors sull’addio di Stefano Pioli, con annuncio sul possibile candidato per il futuro in rossonero, a partire dalla stagione 2024/2025.

I nomi in ballo sono diversi, Pioli sta cercando intanto di convincere attraverso le prestazioni che migliorano in campionato e con l’Europa League alle porte, che vuole portare in Italia, dopo la finale persa di recente e per mano del Siviglia, da parte della Roma.

E mentre dunque c’è chi chiede a gran voce l’esonero di Pioli, nonostante i buoni recenti risultati, a dichiarare che il posto di Stefano Pioli è saldo al Milan, lontano dalle voci sull’esonero appunto, è il presidente Scaroni. L’annuncio al pranzo Uefa è arrivato, proprio in merito alla conferma di Pioli in panchina.

Scaroni conferma Pioli e annuncia il futuro del Milan

Conferma Stefano Pioli, allontanandolo dalle voci sull’esonero dal Milan, il presidente Scaroni. Ecco infatti cos’ha detto al margine pranzo Uefa, nell’intervista riportata dai colleghi di Calciomercato.com, il patron dei rossoneri: “Stefano Pioli gode della nostra fiducia, le sta vincendo tutte e non vedo perché bisogna fare certe domande. Domandare del suo futuro, in questo momento, è improprio”.

Ultime Milan: Pioli via a fine stagione? I candidati

I candidati per sostituire Stefano Pioli al Milan, in caso di esonero a fine stagione, sono diversi. In cima alla lista c’è sempre Antonio Conte, direzionato però probabilmente verso l’arrivo al Napoli, secondo quelli che sono i recenti rumors sul suo conto. Mentre, sullo sfondo, sempre vivo l’interesse per Thiago Motta e Vincenzo Italiano, con entrambi i tecnici che gradirebbero l’opzione futura in rossonero. Al momento, malgrado il ribadire da parte di Scaroni del voler continuare con Pioli in panchina, il futuro sembra essere comunque lontano da Milanello, con il tecnico che vorrebbe in ogni caso concludere al meglio la sua esperienza al Milan, anche se con il rimpianto di non aver portato la seconda stella a Milano, sponda rossonera.