Il like scatena il caos: va contro Allegri, bufera spogliatoio

Aria pesante in casa Juve dopo il like di un giocatore bianconero, che di fatto si è schierato contro Allegri

Come gettare tutto al vento in tre settimane. Come passare da valutare seriamente il rinnovo di contratto da sottoporre a Massimiliano Allegri, con buona parte della piazza tornata sui propri passi dopo le feroci critiche dello scorso anno, a riscontrare come siano bastati tre risultati negativi per far tornare il tecnico nella bufera.



Sebbene dalle parti della Continassa ci si sia prodigati infinite volte a ribadire che ‘quest’anno l’obiettivo è il piazzamento Champions, non pensiamo allo scudetto’, in casa Juve al Tricolore ci si pensava eccome. Lo avevano detto i risultati, straordinari fino al 27 gennaio – giorno del pareggio casalingo con l’Empoli – e lo aveva detto la classifica, con l’Inter anche momentaneamente superata grazie alla partita in meno che i nerazzurri hanno per via della partecipazione alla Supercoppa italiana.

Il solo singolo punto raccolto nelle ultime tre gare, con la Beneamata scappata a +7 e sempre con un match ancora da disputare, ha messo una pietra quasi definitiva sulle speranze bianconere di contendere lo Scudetto ai nerazzurri. Anzi, a dirla tutta, c’è ora il Milan che si è rifatto sotto ad una sola lunghezza di distanza dai ragazzi di Allegri.

Già, Allegri. Il tecnico, mal sopportato per il suo gioco non eccessivamente spettacolare – per usare un eufemismo – era diventato in ogni caso inattaccabile finché la Juve era stata incollata all’Inter. Gli ultimi 270′ hanno fatto ripiombare l’allenatore nel vortice delle polemiche e delle critiche. Che ormai, in epoca contemporanea, viaggiano anche sui social.

Yildiz contro Allegri, aria pesante in casa Juve

Schierato titolare contro l’Inter a San Siro – con Federico Chiesa tenuto in panchina per 66′ – Kenan Yildiz ha fatto il percorso inverso rispetto al figlio d’arte nel match contro l’Udinese. Quello del tracollo bianconero. Una gara in cui, nella disperazione di un risultato da recuperare a tutti i costi, il turco e l’ex viola hanno giocato assieme per circa 16′.

L’allenatore toscano, che ha ricevuto critiche sia per aver tenuto in panchina Chiesa a San Siro ma anche per aver atteso troppo per far entrare il giovane gioiello contro i friulani (Yildiz ha rilevato Timothy Weah al 61′) è a stato pesantemente attaccato dal giornalista Paolo Bargiggia. Il quale, all’interno di un reel Instagram di TVPlay, ha evidenziato tutti gli errori di Allegri. Caldeggiando anche l’idea di sostituirlo, alla fine della stagione, con l’emergente Thiago Motta.

È clamorosamente spuntato un like “malandrino al contenuto, palesemente ostile nei confronti del mister bianconero, da parte proprio di Yildiz, già tirato in ballo da Bargiggia come calciatore che, a suo dire, sarebbe dovuto entrare prima in campo nella gara contro i friulani.

Inutile sottolineare come questo abbia scatenato delle polemiche sulla legittimazione che il talento turco, che poi ha rimosso il like, avrebbe messo in atto sulle scelte del suo allenatore.

Intanto la Juve ha poi fatto sapere attraverso TvPlay che il like al ragazzo è scappato per errore mentre scrollava lo schermo dello smartphone e che comunque, non avendo ancora così tanta dimestichezza con la lingua italiana, era impensabile che potesse comprendere appieno il significato di quell’intervista. Sarà, ma nel frattempo si è aperto un piccolo “caso” e naturalmente sui social già si ricama molto su questa storia.