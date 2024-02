Il Milan trema: nuovo assalto a sorpresa per Conte

Il Milan trema per Antonio Conte: il tecnico salentino è finito nel mirino di un altro club pronto ad un nuovo assalto a sorpresa. Le ultime

Non solo la Juve, il Milan adesso deve guardarsi da un altro club rivale per l’arrivo di Antonio Conte in rossonero. Il nuovo assalto a sorpresa può sparigliare ancora una volta le carte in tavola. C’è ancora tanto tempo davanti e difficilmente si arriverà ad una soluzione prima di fine maggio. Ci sono sicuramente un paio di certezze dal quale partire. La prima è che con ogni probabilità il tecnico salentino l’anno prossimo tornerà su una panchina, e quasi sicuramente sarà in Serie A.

La seconda certezza vede sull’ex CT diversi club pronti a ingaggiarlo. Lo stesso Conte ha preso del tempo per valutare con cura tutte le proposte e poi decidere a stagione conclusa. Se prima però i rossoneri dovevano guardarsi solo dalla Juventus come unica altra indiziata, con un clamoroso ritorno a Torino dopo dieci anni da parte del pugliese, adesso c’è almeno un altro club a fare stare con le antenne dritte i rossoneri.

Il Milan trema: nuovo assalto per Conte da parte di un top club

Il club meneghino darà il benservito a Stefano Pioli, dopo cinque anni sotto al Duomo. Su questo non sembrano esserci dubbi. Al suo posto l’obiettivo numero uno della dirigenza è Antonio Conte, nettamente favorito davanti a Thiago Motta, secondo in lista. Occhio però alla concorrenza della nuova squadra.

Nuova, ma forse sarebbe più giusto dire vecchia, considerando come il Napoli già in passato aveva provato a ingaggiare Conte. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha un debole per l’allenatore salentino e ad ottobre scorso provò a portarlo nel capoluogo campano, ottenendo un netto rifiuto. L’orientamento di Conte è quello di non accettare mai una panchina nel corso della stagione. Preferisce iniziare da capo, sin dal ritiro estivo, anche per avere voce in capitolo sulla costruzione della squadra.

A giugno lo scenario può cambiare e il Napoli può diventare obiettivo gradito all’ex CT. De Laurentiis non molla la presa ed è probabile che possa offrirgli diversi privilegi che potrebbero fare gola a Conte, a partire dall’aspetto economico. Il tecnico è intrigato dalla possibilità di andare ad allenare all’ombra del Vesuvio. Ad ogni modo non deciderà a breve, vuole prendersi tutto il tempo necessario per valutare le diverse proposte.