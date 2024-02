L’ex Juve rivela per chi fa il tifo e viene esonerato: comunicato ufficiale

Rivela la sua fede calcistica, andando pure contro la sua Nazionale, l’ex Juventus pare l’abbia combinata grossa.

Grossa a tal punto che hanno deciso di procedere con il licenziamento, l’esonero è stato comunicato in via del tutto ufficiale dopo le esternazioni sulla sua fede calcistica, che non sono piaciute ai vertici.

Una scelta a dir poco clamorosa, considerando quanto annunciato dal tecnico stesso e da chi lo ha esonerato, in un comunicato ufficiale dove è stato spiegato per bene quanto è accaduto nel corso degli ultimi giorni.

Esonero a causa del suo tifo: è successo all’ex Juve, l’annuncio

Difficile vedere un tesserato annunciare di tifare per una squadra avversaria, è mancata la professionalità dello stesso allenatore, secondo quanto annunciato da chi lo ha esonerato questa mattina.

L’ex Juventus e anche ex Bari in Italia è stato esonerato, come annunciato dal Comitato Esecutivo nel corso di questa mattina, che ha comunicato infatti la scelta di sollevare dall’incarico Robert Jarni, allenatore croato che ha così pagato le conseguenze delle sue parole.

Aver annunciato di tifare per il Betis, contro la Dinamo Zagabria, non è piaciuto al consiglio di amministrazione dell’HNS che ha così annunciato l’esonero di Robert Jarni.

Croazia, esonerato l’ex Juventus: tifava per un’avversaria

Robert Jarni è stato esonerato dalla Croazia Under 17, il motivo è legato alle parole annunciate nel corso di questi ultimi giorni dove ha praticamente ammesso di tifare per il passaggio del turno del Real Betis, sua ex squadra, nella partita di Conference League che vede protagonista la Dinamo Zagabria. Inammissibile per la federazione croata che ha rilasciato così il comunicato: “Decisione unanime da parte della Federazione croata sulla posizione di Robert Jarni, che è stato esonerato dal ruolo di allenatore della squadra Under 17 della Croazia. Le dichiarazioni sono inappropriate. Tutti possono tifare per chi vogliono, ma in Europa c’è voglia di vedere la Croazia primeggiare con i club del nostro Pase. Motivo per cui, volendo difendere la famiglia calcistica croata, non c’è più spazio per Robert Jarni”.

Chi è Robert Jarni: legame indissolubile col Betis per l’ex Serie A

In Serie A ha giocato con Juventus, Torino e Bari, l’ex terzino croato che ha avuto un legame molto forte con la Spagna e col club di Siviglia, il Real Betis. Ha giocato, per un anno, anche col Real Madrid. I suoi tre anni a Siviglia però sono stati importantissimi nella carriera di Robert Jarni, calciatore croato che ha indossato per ben 113 volte la maglia del Betis, segnando pure la bellezza di 19 gol col club di Siviglia.