Milan, Maignan e Giroud: doppio annuncio, tifosi impazziti

Arriva il doppio annuncio in casa Milan: riguarda Maignan e Giroud, tifosi impazziti. Ecco cosa è successo.

C’è una sorpresa per i tifosi del Milan che hanno già iniziato a commentare questa decisione del club. C’entrano Mike Maignan e Olivier Giroud.

Ultimissime notizie Milan. Nuovi aggiornamenti sulla squadra rossonera, impegnata in Europa League e in Serie A. Il club lavora in vista della prossima stagione, che segnerà – con molta probabilità – l’addio di Stefano Pioli. Il prossimo allenatore che dovrà guidare la squadra avrà ampi poteri anche per ciò che concerne le scelte di calciomercato con il club che proverà ad accontentare il mister. Intanto, ci sono delle novità importanti su Mike Maignan ed Oliver Giroud: ecco il futuro dei due giocatori francesi.

Milan, Maignan e Giroud: cosa succede adesso, l’annuncio in diretta

Ci sono dei dubbi riguardo la rosa del futuro. La società dovrà sciogliere alcune questioni delicate e prendere delle decisioni importanti insieme al futuro allenatore. Come successo l’anno scorso con Tonali, non è da escludere che il club la prossima estate possa ricorrere a qualche grande cessione per finanziare il mercato in entrata.

Prima della gara di Europa League, l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha affrontato anche l’argomento relativo ai rinnovi. In casa Milan c’è da risolvere la questione legata alla trattativa per il prolungamento di contratto di Olivier Giroud e Mike Maignan.

“Giroud? Conosciamo le sue qualità, è uno di quei giocatori che fa sempre bene. Forse è un po’ presto per parlare di rinnovo. Comunque, se vuole restare le porte del Milan sono sempre aperte. Maignan? Lo considero uno dei migliori portieri al mondo. Ha un contratto con il Milan di altri due anni e mezzo, mi auguro possa rimanere a lungo con noi”.

Milan: rinnovo Giroud e Maignan, la società prende tempo

Non si è esposto l’amministratore delegato del Milan Furlani sui rinnovi di Giroud e Maignan. Ha dribblato alla domanda relativa al prolungamento di contratto del bomber francese e dell’estremo difensore che è legato ai rossoneri per altri due anni e mezzo. Discorso diverso per Olivier Giroud che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. L’età del centravanti, che il prossimo 30 settembre compirà 38 anni, pesa sulle decisioni della società che sta già pensando al futuro e al nuovo bomber da prendere per la prossima estate, a prescindere dalla decisione finale sulla permanenza al Milan di Giroud. Questo è un tema che sarà affrontato successivamente, alla fine della stagione.