Deciso il cambio in panchina: Potter il nuovo tecnico

Graham Potter sembra essere prossimo a tornare in panchina. Un club è pronto a sondare il terreno per valutare la possibilità di arrivare alla fumata bianca.

E’ tempo di tornare in panchina per Graham Potter. Dopo l’esonero con il Chelsea, il tecnico inglese si è preso qualche mese di riposo per ricaricare le pile. Ora, però, c’è voglia di ripartire dopo un periodo non facile.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, un club sembra essere pronto ad affondare il colpo per avere Potter in panchina. Sono in corso le valutazioni del caso per avere un quadro molto più chiaro. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Si cambia in panchina: Potter in pole position

Le ultime esperienze di Potter non sono andate come previsto. Per questo motivo il tecnico si è preso qualche mese di riposo per valutare con attenzione tutte le proposte e ricaricare le pile. Ora non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se si arriverà alla fumata bianca oppure no. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e una scelta definitiva sarà presa solamente dopo una attenta valutazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il West Ham potrebbe puntare su Potter per la panchina in caso di rottura con Moyes. La sostituzione quasi certamente ci sarà al termine del campionato. Per questo motivo non c’è nessuna intenzione di accelerare le valutazioni e, quindi, ci vorrà ancora qualche mese prima di arrivare ad una fumata bianca.

Potter si candida ad essere uno dei tecnici più cercati nelle prossime settimane. Il West Ham, però, si candida ad essere una soluzione ideale anche per rilanciarsi e dimostrare le sue qualità. Ora non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire se ci potrà essere oppure no la fumata bianca.

Il West Ham pensa a Potter in panchina

Il West Ham pensa a Potter in panchina per la prossima stagione. L’inglese è un nome pronto a tornare nuovamente sul campo e dimostrare le proprie qualità. Vedremo se alla fine ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro anche per magari una volontà di alzare l’asticella.