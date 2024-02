Scelto Orsolini: sarà il colpo dell’estate

E’ la svolta di calciomercato che arriva per quanto riguarda il futuro di Riccardo Orsolini pronto a far decollare la propria carriera dopo questa stagione col Bologna.

C’è ora la seria possibilità che il giocatore possa cambiare squadra in vista della prossima stagione e del futuro. Perché quello che sta dimostrando il giocatore è davvero incredibile, considerando che sta facendo una stagione di altissimi livelli ancora una volta e per questo motivo che ora può arrivare la svolta in vista della prossima estate con un club di Serie A che può comprare Orsolini dal Bologna. L’esterno italiano è considerato uno dei migliori in Italia al momento nel suo ruolo e per questo motivo che anche altre società hanno deciso di provare ad investire su di lui.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano la scelta che potrebbe essere fatta in vista delle prossime ore di mercato con alcuni club che seguono da diversi anni il giocatore, ora pronto per una nuova esperienza. Lo scorso anno 11 gol in stagione e quest’anno è salito a quota 9 con ancora tante partite che mancano, per questo può migliorare i suoi numeri e confermarsi che è in crescita constante. A quel punto sarebbe pronta una nuova e grande occasione per lui. Perché diverse squadre possono acquistare Orsolini in estate.

Calciomercato: colpo Orsolini, lo comprano in estate

Ci sono delle nuove notizie in merito a quello che può accadere in estate per un trasferimento di Riccardo Orsolini in un altro club di Serie A dopo la stagione col Bologna. L’esterno d’attacco è in scadenza 2027 e ha attirato l’interesse di tantissime squadre dopo gli ultimi anni. Ora sta trascinando il Bologna di Thiago Motta verso una grande stagione e si sta consacrando.

Ecco che allora ci sono diverse società pronte ad investire su di lui considerando che il prezzo che fa il Bologna per una cessione di Orsolini è di circa 20 milioni di euro e alcuni club di Serie A ci pensano seriamente. C’è ora la concreta possibilità che arrivi l’affondo decisivo di un club per fargli fare il definitivo salto di qualità.

In questi mesi si sono interessati diversi club al giocatore mancino che tanto piace in Italia. Su tutti ci sono Lazio, Fiorentina e Atalanta che pensano a Orsolini del Bologna che sembra pronto per un trasferimento e per iniziare una nuova sfida dopo la fine di questa stagione.