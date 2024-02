Scippo bianconero e addio Milan: firma gratis

Il calciomercato del Milan porterà volti nuovi nella prossima estate. E nel mirino ci sarebbe un ottimo, futuro free agent da non lasciarsi scappare. Ma occhio alla concorrenza.

Il Milan sta affidandosi, da diverso tempo, ad una certa strategia in ambito di calciomercato. In certi casi i rossoneri puntano spesso ad elementi che non risultano più rivestire un ruolo di primo piano nelle rispettive squadre di appartenenza.

Era accaduto così ai tempi dell’ingaggio di Olivier Giroud ed è successa la stessa cosa con l’acquisto di Christian Pulisic, tanto per citare alcuni esempi. Poi la dirigenza milanista ha dimostrato anche di investire con profitto, vedesi l’affare Reijnders dall’AZ Alkmaar.

Il Milan in queste settimane avrebbe messo sotto contratto un valido elemento che andrà in scadenza di contratto al termine di questa stagione. E che quindi, come è facile intuire, fa gola a diverse squadre.

Lui è un difensore, bravo tanto a ricoprire tutte le posizionida centrale quanto quella da terzino sinistro. Alto 1,90 cm, può dare uno spessore importante alla retroguardia. E farlo proprio a parametro zero sarebbe un vero affare.

Milan, concorrenza pericolosa per un prossimo svincolato

Ma il Milan deve vedersi da una minaccia bianconera, con una concorrenza forte fatta per questo obiettivo. Non si tratta dei bianconeri della Juventus bensì di quelli del Newcastle. La attuale squadra di Sandro Tonali ambisce a migliorare di anno in anno ed è pronta a spendere e spandere.

Tuttavia, se ci dovesse essere l’occasione per fare un colpo a parametro zero ben venga. Ed è per questo che la dirigenza dei Magpies si starebbe facendo largo per il 25enne difensore del Bournemouth Lloyd Kelly.

È questo l’obiettivo che piacerebbe pure al Milan, e che attualmente milita nel Bournemouth. Club che però lascerà una volta passato il 30 giugno 2024. Ma sarebbero tante altre le squadre interessate a Kelly, sia inglesi che estere.

Si parla infatti anche di Liverpool, Tottenham, Stoccarda e Monaco. Dopo un inizio di campionato in Premier League all’insegna della piena titolarità, Kelly non ha più giocato per tutto il mese di dicembre a causa di alcuni problemi personali.

Infine ha dovuto accontentarsi di apparizioni meno corpose dal punto di vista del minutaggio, anche se il Bournemouth continua ad impiegarlo con continuità. A 25 anni Kelly può essere benissimo in grado di fare bene nel lungo periodo.

Ed anche di potere provare l’esperienza estera che potrebbe dare maggiore lustro alla sua carriera. specialmente nel caso in cui dovesse scegliere di approdare in Serie A.