Totti, il flop che gli è costato caro: “Nemmeno un cliente”

Una delle società aperte dall’ex capitano della Roma è stata chiusa prematuramente per mancanza di clienti. Un flop senza precedenti

Francesco Totti, una volta celebre per i suoi successi nel calcio, si trova oggi al centro di una serie di sfortunati eventi che lo hanno portato a occupare le prime pagine dei giornali per motivi meno gloriosi. Dal gossip su un divorzio finito in tribunale a problemi con l’antiriciclaggio e indagini su alcune scommesse, la sua vita sembra essere in tumulto. L’ultimo capitolo di questa serie di disgrazie riguarda la chiusura di una delle sue società.

Nel 2022, Totti aveva avviato la Coach consulting srl, una società di consulenza mirata ad assistere gli allenatori sportivi nei loro rapporti con le società di calcio, oltre a gestire la loro immagine mediatica. Coinvolgendo l’amico e procuratore Pietro Chiodi, il progetto sembrava promettente.

Tuttavia, dopo poco più di un anno dalla sua apertura, la società ha già dichiarato fallimento. Le ragioni dietro questa decisione sembrano legate all’inattività, con la Coach consulting srl che non è riuscita ad ottenere la procura neanche da un allenatore di serie minori.

Flop per Totti: chiusa la società che si sarebbe dovuta occupare di assistenza agli allenatori

La messa in liquidazione della società è stata definita “volontaria” dai due soci, Totti e Chiodi. Il bilancio dell’operazione ha rivelato che in un anno non hanno guadagnato neppure un euro. Il costo finale della chiusura, ammontante a 2.115,62 euro, è stato assorbito dal capitale sociale versato inizialmente (7.500 euro).

La liquidità sui conti correnti, pari a 18.852,55 euro, verrà divisa tra i soci, insieme al credito Iva di 131,64 euro. Questa chiusura rappresenta un primo colpo d’arresto per la carriera professionale di Totti, che, dopo aver lasciato il calcio giocato, si è dedicato all’imprenditoria con la creazione di diverse società.

Alcune di queste, come la Tz service srl, che gestisce campi da padel in tutta Roma sembrano fruttare notevolmente. Così come altre, come la CT10 management, che rimanendo sempre in ambito calcistico si concentrano su scouting e gestione di nuovi talenti.

Chissà se un giorno Totti tornerà nella sua amata As Roma, ma intanto tra qualche fallimento ed altre belle realtà le scelte imprenditoriali di Francesco Totti dimostrano che “il pupone” sta cercando di ampliare il suo raggio d’azione, nonostante gli ostacoli incontrati lungo il percorso.