Via libera per Buongiorno: lo comprano a 40MLN

Arriva la notizia di calciomercato che riguarda il futuro di Alessandro Buongiorno pronto a lasciare il Torino e andare a giocare in un top club.

Il calciatore italiano è considerato uno dei maggiori prospetti in Italia e non solo per quanto riguarda il reparto difensivo. Tantissime le squadre che l’hanno visionato in queste ultime due stagione e che hanno le idee già piuttosto chiare su di lui. Ma adesso c’è da capire come andrà a finire per quanto riguarda quello che accadrà a Buongiorno che può lasciare il Torino per un altro top club. Il calciatore è pronto ormai ad andare a giocare in un club più blasonato dopo che già ha rifiutato la scorsa estate i corteggiamenti di squadre importanti che volevano puntare su di lui come l’Atalanta.

Alla fine è stato il giocatore a dire no visto che Torino e Atalanta avevano l’accordo e ora c’è l’occasione di andare a giocare in un club ancora di maggiore livello rispetto quello bergamasco. Perché in vista dei prossimi anni che la sua carriera può definitivamente decollare. Quest’anno ha fatto vedere ancora una volta grandi cose sotto tutti i punti di vista, ma i vari infortuni hanno complicato la sua crescita definitiva. Ciò non toglie che le grandi società anche italiane sono pronte ad investire su di lui.

Calciomercato: comprano Buongiorno dal Torino

Infatti, ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro di Alessandro Buongiorno pronto a lasciare il Torino e trasferirsi in un top club, da capire se in Serie A o all’estero. Secondo le ultime notizie ora si fa forte l’interesse delle squadre anche proprio dal resto d’Europa, perché in molti pensano a lui.

Arriva la decisione del Torino che è pronto a cedere Buongiorno in estate con un prezzo definito di 40 milioni di euro, senza contropartite. Nessuno scambio sarà accettato dal club granata che è pronto a dire addio al proprio leader per una cifra alta che possa permettere di fare nuovi investimenti.

Sono diverse le società che si sono interessate seriamente al giocatore e in Serie A ci sono Milan, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta pronti a comprare Buongiorno per quella cifra. Ma non sarà facile, perché molto dipenderà dalla decisione del giocatore che ha attirato l’interesse anche delle top squadre straniere come Manchester United, Arsenal e Bayern Monaco che ora pensano a lui. Soltanto nei prossimi mesi si saprà qualcosa in più.