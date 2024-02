Zhang vende l’Inter: fissata la deadline, ecco il nuovo proprietario

Ormai il tempo è scaduto per il giovane presidente Steven Zhang pronto a cedere l’Inter e consegnarla nelle mani di nuovi proprietari che sono pronti ad annunciare cifre e nuovo progetto.

Arriva la decisione definitiva riguardo questa vicenda che tiene banco sempre di più in Italia, dove la squadra capolista in Serie A sta affrontando da anni un periodo economicamente difficile a causa del Covid e dei rubinetti che sono stati chiusi in Cina da Suning riguardo quello che è il principale fondo per il presidente nerazzurro che voleva costruire qualcosa di grande e vincente con le sue mani all’Inter. E’ riuscito a riportare il club italiano a grandi livelli in Italia e in Europa, ma adesso sembra essere costretto a dover vendere l’Inter Zhang per risolvere questa situazione con Oaktree.

Arriva la svolta riguardo quello che sarà e riguarderà da vicino l’Inter con la cessione di Zhang che è praticamente obbligato a vendere la società e consegnarla in nuove mani. Il giovane presidente ha costruito qualcosa di importante ma sempre con l’aiuto di fondi provenienti dall’estero e ora il nuovo proprietario può essere scelto proprio in vista di quello che sarebbe l’accordo preso per questa situazione. Perché adesso ci siamo e c’è la possibilità che si possa chiudere tutto il prima possibile.

Cessione Inter: Zhang vende agli americani

Mentre l’Inter lotta sul campo e va verso la vittoria dello scudetto, c’è fuori il presidente attuale che deve risolvere una questione molto importante. Perché la scadenza che ha Zhang con il fondo USA Oaktree è arrivata e ora la cessione dell’Inter è sempre più vicina. Una situazione davvero insolita e difficile da dover gestire in vista dei prossimi anni, ora si cerca di capire come andrà a finire.

Il tema principale per la cessione dell’Inter di Zhang resta chiaramente la deadline fissata a maggio 2024. Mancano solo tre mesi circa alla scadenza del finanziamento di contratto dalla famiglia Zhang stipulato con il fondo USA Oaktree, al quale bisognerà restituire circa 380 milioni di euro, che sta nella somma che si ottiene considerando i 275 milioni di prestito iniziale più gli interessi al 12 per cento maturati nel tempo.

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore ora potrebbe venir fuori una nuova soluzione con Zhang che starebbe lavorando anche per allungare la scadenza dell’accordo con Oaktree, dove potrebbero cambiare i tempi per il rimborso anche con tassi di interesse più alti rispetto a quelli attuali. Ci sarebbero già stati dei contatti con gruppi interessati a voler comprare l’Inter. Con Oaktree che sarebbe appunto in contattato direttamente da banche d’affari e gruppi interessati all’acquisizione dell’Inter.