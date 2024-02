Addio De Rossi: Klopp alla Roma, ci sono già le cifre

Daniele De Rossi potrebbe dire addio alla panchina della Roma al termine della stagione in corso: sono già uscite le cifre del sogno Klopp.

Daniele De Rossi ha avuto un ottimo impatto nel complicatissimo ruolo di allenatore della Roma, il che era preventivabile. La tifoseria giallorossa ama profondamente il suo ex capitano ed è pronta a sostenerlo a prescindere dai risultati, proprio come succedeva con José Mourinho.

La piazza capitolina è molto passionale, ragion per cui da questo punto di vista si potrebbe già definire azzeccata la scelta dei Friedkin. In questo momento alquanto delicato non c’era sostituto migliore di De Rossi, anche se l’ex centrocampista finora ha accumulato pochissima esperienza come tecnico.

Ma le basi per raggiungere livelli estremamente elevati non gli mancano affatto. DDR è preparatissimo sull’aspetto tattico, di conseguenza dà la netta sensazione di poter costruire una carriera decisamente invidiabile. Ma da qui a dare per scontata la sua permanenza all’ombra del Colosseo ce ne passa.

Sulla carta, infatti, il classe ’83 è un traghettatore, non a caso ha firmato un contratto che scadrà il prossimo giugno. Aggiungiamo che nell’accordo scritto non è stata inserita alcuna opzione di rinnovo.

Klopp alla Roma al posto di De Rossi: il sogno prende quota

Alla fine dei giochi Daniele De Rossi potrebbe anche restare per cominciare la prossima stagione, nella speranza che tutto possa andare per il verso giusto. Ma c’è la tentazione, neanche a dirlo, di affidare l’incarico ad un profilo di grande spessore a livello internazionale.

In tal senso, resta viva la pista che porta al nome di Antonio Conte, sebbene il mister salentino si stia avvicinando sempre di più all’approdo sulla panchina del Milan per rimpiazzare Stefano Pioli. E oltre a Conte, stuzzica la fantasia dei giallorossi anche il sogno Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco di recente ha annunciato ufficialmente che fra qualche mese lascerà il Liverpool, poiché ha bisogno di staccare un po’ la spina.

Dunque, nei suoi piani oggi non c’è la volontà di intraprendere una nuova avventura calcistica. Però l’universo del pallone viaggia molto velocemente e i vari scenari, per forza di cose, cambiano con una certa rapidità. Non è totalmente da escludere che l’ex Borussia Dortmund decida di rivedere i suoi piani prossimamente.

In tutto ciò i bookmakers credono al possibile trasferimento di Klopp nella capitale italiana sponda romanista. Su ‘GoldBet’, infatti, c’è anche il mister dei ‘Reds’ nelle opzioni per il prossimo allenatore della Roma, con scadenza 1/09/2024. Klopp, entrando più nello specifico, è quarto a quota 10.00, dietro a Thiago Motta, Antonio Conte e Daniele De Rossi.

Si tratta comunque di una mera suggestione, forse destinata a rimanere tale. Anche perché l’ingaggio di Klopp è a dir poco esorbitante e la Roma non potrebbe sostenerlo. Lui, quindi, dovrebbe rinunciare a gran parte del suo stipendio attuale. Ma sognare è gratis e aiuta a mantenere alta l’asticella della creatività. Ben vengano i sogni.