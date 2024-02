Cacciano Tuchel: il Bayern Monaco ha scelto il nuovo allenatore

Svolta per quanto riguarda il futuro della panchina del Bayern Monaco pronto a cambiare tutto e scegliere il nuovo allenatore, perché Tuchel sarà esonerato.

Ha deluso e davvero in maniera importante l’attuale allenatore che vinse la Champions League col Chelsea qualche anno fa battendo in finale il Manchester City. Adesso però ci sono delle novità che riguardano quello che è il suo attuale progetto sulla panchina del club tedesco. Perché arrivato dopo l’esonero del giovane Nagelsmann ora ci sono delle novità che riguardano il prossimo allenatore del Bayern Monaco considerando che Tuchel sarà licenziato dal suo attuale incarico in vista della prossima stagione. Difficile pensare ad un cambiamento già ora in questi mesi, perché la società sta cercando di tornare vincete e per farlo dovrà investire su nuovi profili in ogni ruolo.

C’è la seria possibilità che alla fine il Bayern Monaco peschi in Italia perché con l’esonero di Tuchel può arrivare proprio un tecnico italiano che in questi anni ha fatto tanto bene e colpito la società. L’obiettivo è quello di tornare ad essere una delle migliori squadre d’Europa per vincere nel proprio campionato così come anche in Europa. L’obiettivo è quello di rialzare di nuovo la Champions League, ma non sarà facile ripartendo da zero.

Bayern Monaco: esonero Tuchel, la scelta

Lo scorso anno ha vinto un campionato a pochi munti dal termine, quando all’ultima giornata la sconfitta del Borussia Dortmund è stata decisiva per far vincere in maniera rocambolesca il campionato al Bayern Monaco che ha avuto i primi dubbi su Tuchel. Dubbi che alla fine in questa stagione si sono confermati, perché adesso la situazione è veramente delicata.

C’è la seria possibilità che alla fine si possa andare a trovare un nuovo accordo, perché Tuchel sarà esonerato dal Bayern Monaco per fare spazio ad un nuovo allenatore. In campionato è a -5 dal primo posto dopo aver perso con un netto 3-0 lo scontro diretto col Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In Champions League, invece, è arrivato il ko per 1-0 con la Lazio all’andata degli ottavi di finale.

Ora rischia tantissimo il fallimento in stagione il Bayern Monaco con Tuchel che si dice non preoccupato per il possibile esonero e intanto spuntano i primi candidati per la panchina, c’è anche Allegri. L’allenatore della Juventus è in scadenza 2025 con i bianconeri ma ancora non sa se sarà confermato al termine della stagione o si potrà trovare una nuova sistemazione. Già in passato il Bayern ci ha pensato, un altro candidato forte per il Bayern Monaco oltre ad Allegri è Mourinho.