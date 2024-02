Calciomercato: Dumfries il prossimo colpo, si chiude per 50 mln

Il futuro di Dumfries è sempre più lontano dall’Inter. Inzaghi è pronto a dare il via libera alla cessione durante il calciomercato estivo.

Si ritorna a parlare del futuro di Denzel Dumfries. Il calciatore olandese da tempo è fuori dai piani dell’Inter e a questo punto un suo addio sembra essere ormai certo.

Secondo quanto riferito dal fichajes.net, un club sembra essere intenzionata ad affondare il colpo con l’Inter per assicurarsi Dumfries durante il prossimo calciomercato. Una grande opportunità per entrambe le parti oltre che per lo stesso calciatore e sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire se alla fine si potrà davvero arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Inter: addio Dumfries, ecco chi lo prende

Il calciomercato dell’Inter sicuramente deve ancora entrare nel vivo, ma sono diverse le idee al vaglio della società. L’obiettivo è di chiudere qualche uscita nel giro di davvero poco tempo di poter guardare con maggiore fiducia alle entrate. Le possibilità sono sicuramente molte e vedremo alla fine quali saranno i reali obiettivi del club interista anche in base a chi si siederà in panchina.

Ma, dalla Spagna, danno ormai per sicura la partenza di Dumfries durante la prossima sessione di calciomercato e prende sempre più piede l’ipotesi di uno scambio. In particolare, il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per convincere i nerazzurri a dire di sì.

Si tratta sicuramente di un qualcosa da tenere in considerazione soprattutto perché gli inglesi da tempo sono alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche e in grado di poter dare esperienza a tutto il reparto. Resta da capire se alla fine si riuscirà davvero a trovare l’accordo oppure saranno altre squadre a spuntarla.

La cessione di Dumfries in casa Inter è in programma durante la prossima sessione di calciomercato, ma l’obiettivo potrebbe essere quello di concludere l’opzione entro giugno. In questo modo il suo addio rientrerebbe nei conti del primo semestre dell’anno.

Vedremo se i tentativi di Ausilio e Marotta andranno in porto oppure alla fine ci sarà un passo indietro considerando anche il fatto che molte squadre non sembrano essere intenzionati ad affondare il colpo nell’immediato.