De Zerbi torna in Italia: retroscena clamoroso, ecco chi allenerà

Si parla tanto di Roberto De Zerbi e quello che sta facendo con il suo Brighton da due stagioni, ora spunta il retroscena di calciomercato sull’allenatore italiano.

Si parla tanto di quella che può essere la prossima squadra che può convincerlo ad accettare un nuovo progetto, perché i risultati che ha ottenuto fino a questo momento con il club inglese sono sotto gli occhi di tutti. De Zerbi da allenatore del Brighton ha portato per la prima volta in Europa la squadra con un sesto posto incredibile lo scorso anno. Quest’anno sta continuando a mantenere un buon livello considerando che la squadra è a 1 punto dall’Europa e vuole provare a raggiungere, anche se dovesse essere una qualificazione in Conference League.

Proprio in Europa il club si dovrà giocare gli Ottavi di Finale in Europa League nelle prossime settimane e si entra nel vivo della competizione. Un Brighton che con De Zerbi ha fatto vedere subito grandi cose e per questo che ora le grandi società si sono interessate al tecnico italiano che potrebbe presto far vedere di che cosa è capace con una società ancora più grande. Dovrà dimostrare di aver raggiunto quella maturità tale per potersi giocare la stagione con un top club e ora può arrivare l’occasione.

Calciomercato: De Zerbi torna in Italia? Il retroscena

Si è parlato tanto anche di un ritorno in Italia per De Zerbi corteggiato da squadre di Serie A che vorrebbero averlo come nuovo allenatore. Spunta il retroscena di mercato che riguarda la possibilità da parte del tecnico di tornare nuovamente in Italia con un top club.

Perché proprio negli ultimi anni si sono interessati club come Roma, Napoli, Inter e Juventus all’allenatore Roberto De Zerbi che presto prenderà una decisione riguardo il suo futuro dopo che sono già arrivati corteggiamenti anche da parte di top club d’Europa nei suoi confronti. Servirà capire che tipo di decisione prenderà l’allenatore che ha un lungo contratto col Brighton.

Proprio riguardo la possibilità di tornare in Italia di De Zerbi ha svelato un retroscena di mercato la signora Arianna Mihajlovic, moglie e ormai vedova dell’ex calciatore e tecnico Sinisa Mihajlovic. Perché De Zerbi ha rifiutato la panchina del Bologna per rispetto di Sinisa e poi ha invitato i miei figli a Brighton. Un gesto davvero significativo del tecnico italiano nei confronti della famiglia di Sinisa.