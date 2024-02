Il PSG ha scelto il sostituto di Mbappè: avrà anche il numero 10

Occhio a quello che succederà in Serie A, perché la cessione a zero di Mbappè a fine stagione, obbligherà il PSG ad un effetto domino.

Stesso effetto domino che porterà la Serie A nel ciclone di calciomercato che vede protagonisti i milioni in arrivo da Al-Khelaifi nelle casse di un club italiano, a seguito dei 200 milioni risparmiati sul bilancio per Kylian Mbappè.

Secondo quanto riportato in mattinata da uno dei principali quotidiani sportivi in Italia, Mbappè sarà degnamente sostituito, ma occhio a quel che accadrebbe nella prossima estate perché sarà una delle sessioni di calciomercato, quella prossima estiva, più movimentata per quanto riguarda i trasferimenti di diversi talenti, in partenza anche dal nostro calcio.

Calciomercato: Mbappè rovina la Serie A, effetto domino sull’Italia

La Serie A rischia di perdere non uno, ma ben due talenti, del nostro calcio. Perché adesso il PSG avrà bisogno di un nuovo fuoriclasse e il trasferimento di Mbappè, dal PSG al suo nuovo club nel 2024/2025, porterà conseguenze quasi senza precedenti, per un mercato che si proietta a stravolgimenti futuri.

Il Paris Saint-Germain, dal canto proprio, non ha mai nascosto l’interesse per diversi talenti del nostro calcio e non è infatti da escludere la possibilità di vedere non solo uno, ma più fuoriclasse, salutare il campionato italiano.

Questa mattina, al centro dei rumors di calciomercato, ci è finito pure Lautaro Martinez, obiettivo di calciomercato a sorpresa del PSG. A riportarne la notizia è La Gazzetta dello Sport, che ne ha spiegato le possibilità sul Toro argentino.

Mercato Inter: Lautaro scelto al posto di Mbappè, c’è un motivo ben preciso

Al contrario di quanto si possa pensare su Rafael Leao che, in quanto ad accelerazione e dribbling potrebbe essere il primo sostituto diretto di Kylian Mbappè per il Paris Saint-Germain, questa volta Luis Enrique cerca un finalizzatore. E lo cerca tecnico, non ha voglia di affidarsi a Kolo Muani o a Gonçalo Ramos, con i due che hanno convinto solo parzialmente ai piedi della Torre Eiffel. Tant’è che il PSG potrebbe prendere Lautaro a cifre spropositate – 130-150 milioni di euro – e dargli la maglia numero 10, passando la 7 di Mbappè a Ousmane Dembele. Una punta tecnica per finalizzare il bel gioco che vuole continuare a portare col suo tiki-taka, il tecnico spagnolo.

Ultime PSG: sullo sfondo anche altri due calciatori di Serie A

In questo momento, il PSG punterebbe tutto su Lautaro Martinez per sostituire Kylian Mbappè. Secondo i rumors, è sempre in Serie A che pone attenzione la società parigina che, nella lista dei desideri, ha sempre ovviamente anche Leao e Osimhen, altri due calciatori che i francesi seguono con molta attenzione. E le cifre per portarseli a casa sono simili, vanno sempre oltre i 100 milioni di euro.