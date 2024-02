Il Real Madrid vuole darlo al Milan, subito in prestito

Nuovo affare in vista tra Milan e Real Madrid in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti ad accogliere un giocatore in prestito.

I buoni rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero portare ad un affare tra le due squadre in vista della prossima stagione. Negli ultimi anni sono stati diversi i colpi di mercato portati a termine tra i due club più gloriosi di Italia e Spagna: le due dirigenze storicamente hanno sempre intrattenuto buoni rapporti tra loro.

L’intenzione del Milan è quella di andare a strappare alla squadra di Carlo Ancelotti un talento da far crescere in rossonero con il benestare del Real Madrid che vedrebbe così non disperdersi un importante investimento fatto la scorsa estate.

Stando a quanto affermato da Sport, sarebbe concreta la possibilità di vedere Arda Guler con la maglia del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri avrebbero sondato la possibilità di avere in prestito il calciatore in vista della prossima stagione ricevendo l’apertura da parte del Real Madrid.

Calciomercato Milan, nuovo affare con il Real Madrid: può arrivare in prestito

L’intenzione dei due club è quella di andare a chiudere l’affare come accadde per Brahim Diaz che, dopo tre anni in prestito in rossonero, è stato richiamato dagli spagnoli per avere un ruolo da protagonista all’interno del Real Madrid. Il talento turco, complici anche diversi infortuni, non è riuscito ad imporsi finora nella squadra di Ancelotti collezionando neanche 100 minuti totali in stagione.

Il Real Madrid è quindi pronto a lasciarlo partire in estate per dargli la possibilità di giocare con maggiore continuità e mettere in mostra il suo talento. Non manca di certo la concorrenza per il talento turco con altre squadre come Tottenham e Bayer Leverkusen che sarebbero pronte a prendere il calciatore con la stessa formula proposta dal Milan.

Il classe 2005 fu cercato dai rossoneri già durante la scorsa estate ma l’inserimento del Real Madrid ha fatto sfumare il suo possibile arrivo a Milanello già nel 2023. Molto però dipenderà da quello che sarà l’allenatore del Milan in vista della prossima stagione.

I buoni risultati collezionati dagli uomini di Pioli nell’ultimo mese stanno facendo aumentare le possibilità di vedere ancora l’attuale tecnico sulla panchina rossonera anche nel 2024/2025, forte di un contratto fino all’anno prossimo. Restano però sempre in piedi le possibilità di vedere Antonio Conte o Thiago Motta alla guida del Milan.