La squadra si ritira dal campionato: calciatori svincolati

Dopo giorni di agonia è arrivata la notizia che ha distrutto i tifosi: la squadra si ritira dal campionato, non c’è più nulla da fare

Nel corso di un campionato di calcio può accadere che qualche squadra vada in difficoltà economiche. I costi sono diventati davvero molto elevati e basta qualche investimento sbagliato a creare grossi problemi in termini di bilancio. Quando la situazione diventa insostenibile si può arrivare addirittura al ritiro della squadra dal torneo: uno scenario che si verifica non così raramente soprattutto nelle categorie inferiori.

È un incubo che stanno vivendo in queste ore i tifosi del Real Aversa, squadra che militava nel campionato di Eccellenza campana. Già la mancata presenza nella scorsa gara contro il Pomigliano aveva fatto presagire scenari molto foschi: ora però è arrivata la notizia che nessun sostenitore aversano avrebbe mai voluto ricevere. La società ha deciso di porre fine all’agonia svincolando tutti i giocatori della rosa. Ma come è stato possibile arrivare a questo epilogo così triste?

Il Real Aversa era stato rilevato dalla Casa Reale Holding spa di Emanuele Filiberto nell’aprile 2023. Dopo il Savoia, quindi, il nuovo Capo di Casa Savoia (divenuto tale in seguito alla recente morte di suo padre, Vittorio Emanuele) aveva deciso di diventare proprietario anche della società aversana. Un’esperienza che però si è rivelata completamente fallimentare.

Si ritira dal campionato: notizia appena arrivata, tifosi distrutti

Prima i rapporti tesi con la tifoseria, che non ha mai gradito la presenza di Emanuele Filiberto palesando le proprie simpatie neoborboniche, poi la vera ‘mazzata’ che ha portato allo sfascio totale. Acquisendo la Real Aversa, infatti, la Casa Reale Holding spa ha violato l’articolo 7 punto 9 dello Statuto della FIGC secondo il quale “nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune”.

Per farla breve, dato che Emanuele Filiberto era già proprietario del Savoia non poteva ricoprire lo stesso ruolo anche con il Real Aversa. Questa irregolarità, oltretutto, è una delle due violazioni che hanno portato l’erede di casa Savoia a chiedere il patteggiamento con la FIGC, ottenendo così un’inibizione di sei mesi.

La sentenza della FIGC ha costretto Emanuele Filiberto a lasciare la società aversana nonostante un investimento di circa 250.000 euro per consentire alla squadra di disputare il campionato di Eccellenza campana. La Casa Reale Holding spa ha comunque provato a cercare qualche potenziale acquirente ma nessuno si è mostrato interessato al progetto: il Real Aversa deve quindi abbandonare il torneo.